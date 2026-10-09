Доля альтернативного импорта легковушек достигла рекорда

Сергей Целиков: неофициальные поставки машин в Россию обновили максимум

В сентябре 2026 года доля альтернативных каналов в общем объеме ввоза новых легковых автомобилей в Россию достигла рекордных 66%.

Об этом заявил руководитель аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, такой скачок объясняется двумя основными факторами. Во-первых, все больше автомобилей производится непосредственно внутри страны, что снижает потребность в зарубежных поставках от официальных дистрибьюторов. Во-вторых, сами официальные импортеры существенно сократили объемы ввоза.

Цифры наглядно подтверждают эту тенденцию. Из 32,6 тысячи новых легковушек, импортированных в сентябре, лишь 10,4 тысячи были завезены официальными дистрибьюторами. Оставшиеся 22,2 тысячи автомобилей поступили в страну благодаря физлицам и независимым дилерам, то есть по альтернативным каналам.

Если смотреть на ситуацию в целом за девять месяцев текущего года, доля «альтернативы» в импорте новых легковых машин составила 51%.

Для сравнения: годом ранее этот показатель находился на уровне 43%, а в 2024-м не достигал и 20%.

Таким образом, рынок продолжает стремительно перестраиваться, и неофициальные поставки играют в нем все более заметную роль.

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