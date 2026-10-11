Российские электромобили Umo — продажи пошли!

Целиков: продажи электромобилей бренда Umo приближаются к 1,5 тысячам

К началу октября в России продано 1424 электромобиля российского бренда Umo – в основном это модель Umo 5, адаптированный клон GAC Aion Y Plus.

Такие данные приводит руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Эксперт уточняет, что из этого количества 148 машин зарегистрированы в сентябре. И именно в этом месяце на учет встал первый экземпляр еще одной модели бренда – это более крупный Umo 8, являющийся аналогом кроссовера D-класса GAC S7. Если хэтчбек Umo 5 чисто электрический, то Umo 8 – гибрид REEV с тяговыми электродвижками и бензогенератором под капотом.

Umo 5

Обе модели собирают на столичном заводе «Москвиче», официальный старт продаж пока объявлен только для электрической «пятерки», но Umo 8 уже можно предзаказать. Проект реализует компания «ЭМ Рус» в партнерстве с Яндексом – первую модель начали производить весной текущего года.

Там же, на «Москвиче» с сентября делают Атом, и его продажи пока гораздо скромнее.