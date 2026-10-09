Электромобиль Атом — продажи идут?

Целиков: три четверти всех электромобилей Атом зарегистрировано на юрлиц

В течение сентября на учет встали всего 14 российских электромобилей Атом.

Об этом рассказал руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он уточнил, что за все время продаж зарегистрировано 54 единицы этой модели, причем три четверти этого количества принадлежат юридическим лицам. Эксперт также напомнил, что в момент старта производства Атома на автозаводе «Москвич» официальный пресс-релиз сообщал о планах по выходу на темп 20 собранных автомобилей за одну рабочую смену.

Напомним, серийная сборка официально стартовала в середине сентября 2026 года, но первые машины нашли владельцев гораздо раньше. Еще в апреле АО «Кама» объявило старт предзаказа за 150 тысяч рублей при полной стоимости машины 3,98 млн рублей, а с учетом господдержки при покупке в кредит – 3,06 млн рублей.

В июле предзаказанные машины начали выдавать клиентам, по итогам августа на учете стояло 40 машин. При этом до конца 2026 года компания планирует передать клиентам еще 3000 автомобилей.

Ранее «За рулем» рассказал, что на базе Атома планируют разработать новые модели.