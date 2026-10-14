Евросоюз ограничит ввоз китайских машин: что об этом известно
Евросоюз ограничит импорт китайских гибридных автомобилей на уровне 350 тысяч единиц ежегодно. Защитная мера вступит в силу с 1 ноября, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на документ с изложением плана. Отмечается, что данный лимит будет действовать в течение первого года ограничений.
Затем он будет увеличиваться на 6% ежегодно, начиная со второго года действия мер. Ожидается, что такие правила будут действовать 4 года, в течение которых обе стороны обязаны соблюдать правила Всемирной торговой организации.
На прошлой неделе глава Еврокомиссии Марош Шефчович встретился с министром коммерции Китая Ван Вэньтао в Пекине. Евросоюз стремится сократить торговый дефицит, который превышает 1 млрд евро в день. Защитные меры позволяют ЕС ограничивать импорт товаров из определенного сектора в случае резкого увеличения их поставок.
Однако отмечается, что ограничения применяются ко всему импорту гибридных машин, а не только китайского производства, что соответствует принципам недискриминации ВТО. Квота Китая будет не меньше, чем у любого другого источника гибридного импорта.
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