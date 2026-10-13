Более 4100 сварных соединений и 3500 точек контроля: как на «Москвиче» проверяют качество кузовов

Качество готового автомобиля во многом закладывается ещё на этапе формирования кузова.

На автомобильном заводе «Москвич» сварка и геометрия кузовов контролируются на всех ключевых этапах производства — от соединения отдельных элементов до лабораторных измерений и разрушающих испытаний. Система контроля включает пять уровней и сочетает 100%-ную проверку продукции, ультразвуковую диагностику, автоматизированные измерения геометрии и физическую проверку сварных соединений.

Кузов автомобиля состоит более чем из 300 сварных деталей. На отдельных участках из небольших элементов формируются крупные кузовные узлы. Например, одна боковина кузова состоит из 57 элементов. После этого укрупнённые детали поступают на главный конвейер сварочного производства, где формируется готовый кузов автомобиля.

При производстве одного кузова выполняется более 4100 сварных соединений, при этом свыше 3000 соединений выполняют роботы.

«Геометрия кузова — это основа качества сборки автомобиля. Точное соответствие заданным параметрам позволяет правильно позиционировать все детали, выдерживать необходимые зазоры и перепады, исключать предпосылки для появления посторонних звуков. Поэтому контроль встроен непосредственно в производственный процесс и ведётся на нескольких уровнях — от проверки по чек-листам до ультразвуковой диагностики, измерения геометрии и разрушающих испытаний», — рассказал Максим Клюшкин, заместитель директора по проектам и инженерии серийной жизни АО МАЗ «Москвич».

Первый уровень контроля — 100%-ная проверка выпускаемой продукции по установленным чек-листам. На втором уровне пять кузовов в каждую смену проходят расширенный выборочный контроль с углублённым анализом.

— 100%-ная проверка выпускаемой продукции по установленным чек-листам. На втором уровне пять кузовов в каждую смену проходят расширенный выборочный контроль с углублённым анализом. Третий уровень — ультразвуковой контроль сварных соединений. Три кузова в смену проверяются специальным прибором: на выбранном кузове контролируется каждое сварное соединение.

— ультразвуковой контроль сварных соединений. Три кузова в смену проверяются специальным прибором: на выбранном кузове контролируется каждое сварное соединение. Четвёртый уровень — углубленная проверка геометрии. Один кузов в смену поступает в лабораторию завода, где роботизированное измерительное оборудование контролирует более 3500 точек и сопоставляет фактическую геометрию с заданными параметрами.

— углубленная проверка геометрии. Один кузов в смену поступает в лабораторию завода, где роботизированное измерительное оборудование контролирует более 3500 точек и сопоставляет фактическую геометрию с заданными параметрами. Пятый уровень — разрушающий контроль. Раз в месяц из производственной партии берут один кузов и физически разрушают его в лаборатории. Кузов полностью исследуется: специалисты проверяют физические параметры сварных соединений и качество выполненных операций по кузову.

Для каждого параметра установлены технологические допуски. Если в ходе контроля фиксируется выход за допустимые значения, производство на соответствующем участке останавливается до выяснения причин отклонения и корректировки технологического процесса.

Отдельная модернизация сварочного производства проведена при подготовке выпуска Москвич М70 по технологии мелкоузловой сборки (CKD). Для организации нового производственного процесса установлено более 40 новых роботов и лазерный сварочный комплекс для соединения крыши с кузовом.

В целом в рамках модернизации цеха сварки задействовано более 165 роботов и свыше 200 рабочих постов, каждый из которых оснащён специализированной геометрической оснасткой. Это позволяет контролировать точность кузова непосредственно в ходе производства и выявлять возможные отклонения до перехода автомобиля на следующие технологические этапы.