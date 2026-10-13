Эксперты назвали категорию автокомпонентов, цены на которую взлетели почти в 1,5 раза

Аналитики Rossko выяснили, что моторные масла подорожали в России на 39,3%

Аналитики проекта «Барометр автозапчастей» компании Rossko подвели итоги девяти месяцев 2026 года на российском рынке автокомпонентов.

Исследование, о котором сообщили «Известия», выявило значительный разрыв в динамике цен между разными категориями товаров.

Наибольший скачок стоимости зафиксирован в сегменте моторных масел – они подорожали на 39,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Второе место заняли технические жидкости, за исключением тормозной, прибавившие 19,3%. Замкнули тройку лидеров свечи зажигания с показателем 15,6%. Также заметно выросли цены на автомобильные лампы (+13,4%) и компоненты моторной группы (+13,1%).

При этом ряд категорий продемонстрировал более сдержанную динамику. Тормозная жидкость подорожала на 9%, запчасти тормозной системы – на 8,3%, детали подвески – на 7,6%, а фильтры – на 6,2%. Разница между максимальным и минимальным ростом цен превысила шесть раз, что говорит о существенной неоднородности рынка.

Эксперты связывают такой разброс с несколькими причинами. Основными факторами названы удорожание нефтехимического сырья, присадок и упаковки, а также высокая оборачиваемость расходных материалов, из-за чего изменение себестоимости быстрее отражается в цене. Дополнительное давление оказали введение обязательной маркировки моторных масел с 2026 года, усиление налоговой нагрузки и рост логистических издержек на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Директор по закупкам Rossko Алексей Скляров отметил, что прогнозы о подорожании масел на 10-30% к осени полностью оправдались. По его словам, давление на рынок оказывают санкции в банковском секторе, удорожание перевозок и страхования, а также рост курса валют.

Это влияет на себестоимость как импортных, так и отечественных товаров, поскольку российские производители закупают материалы и оборудование за рубежом.

Речь идет о продукции регулярного спроса, поэтому рост цен чувствителен для всех автомобилистов независимо от марки и возраста машины.

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