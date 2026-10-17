Малыш Hyundai стал крупнее и агрессивнее

Hyundai выпускает обновленный Bayon с увеличенной мощностью и эффектной внешностью

Hyundai представил обновленный Bayon – компактный кроссовер заметно преобразился, став крупнее и брутальнее. Автомобиль прибавил 6,5 см в длину, 3,5 см в ширину и целых 7 см в высоту, а его дизайн теперь перекликается с новым Tucson и Santa Fe.

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Обновленный Hyundai Bayon

Длина выросла до 4 245 мм, а по высоте новинка теперь сравнима с Volkswagen T-Roc.

Впервые для Bayon доступна спортивная комплектация N-Line с 18-дюймовыми дисками и глянцево-черными акцентами. Передняя часть получила оригинальные дневные ходовые огни, а сзади появились выразительный диффузор и двойной выхлоп.

Салон стал просторнее: запас места для ног и над головой спереди приближается к классу выше, хотя обзор назад ограничен широкой стойкой. Объем багажника у бензиновых версий вырос до 440 литров, у гибрида – 397.

Интерьер выполнен с упором на физические переключатели: под экраном мультимедиа расположены кнопки и регуляторы, ниже – сенсорная панель климат-контроля, а вокруг массивного рычага КПП сосредоточены дополнительные блоки управления.

Обновленный Hyundai Bayon

Список оснащения включает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, беспроводную зарядку смартфона, USB-разъемы спереди и сзади, а также премиальную аудиосистему Bose. Для комфорта доступны подогрев и вентиляция передних сидений, пневматическая поясничная поддержка водителя, регулировка высоты кресел и т д.

Моторная гамма состоит из базового 1.0 T-GDI на 90 л.с. и более мощного варианта на 115 л.с., который поднимает максимальную скорость со 171 до 180 км/ч. Оба агрегата работают в паре с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым роботом DCT. Позже к ним присоединится гибрид на 138 л.с. с 1,6-литровым бензиновым двигателем и электромотором, оснащенный 6-ступенчатым DCT. Расход топлива ожидается на уровне 6,1 л для 90-сильной версии, 5,9 л для 115-сильной и около 4,5 л для гибрида.

Прием заказов на новый Bayon откроется уже в первом квартале 2027 года, цены станут известны в следующем году, но ориентир уже есть: базовая версия, скорее всего, обойдется около 25 000 евро. Для сравнения, актуальный Bayon в комплектации Select сегодня стоит от 23 900 евро.

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