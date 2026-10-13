Китайский гибрид упал со 100 метров — что с ним стало?

Гибридный седан Lynk ＆ Co упал со 100-метрового обрыва горной дороги

В китайской провинции Сычуань случилось шокирующее ДТП: гибридный седан Lynk & Co 10 EM-P сорвался с обрыва.

Инцидент произошел на одной из горных дорог региона. Детальные обстоятельства пока не сообщаются – неясно, была ли это ошибка водителя или что-то иное. Но генеральная картина такова: машина пролетела около 100 метров вниз, несколько раз перевернулась и рухнула в перелесок. Водитель находился в машине один, и он выжил – диагностированы лишь локальный перелом грудного позвонка и множественные ссадины.

Машина, как бы ни было удивительно, тоже осталась во вполне сносном состоянии, учитывая обстоятельства.

Самое большое опасение в таких ДТП внушают тяговые аккумуляторы: Lynk & Co 10 EM-P – это подзаряжаемый PHEV гибрид, и «батарейка» у него внушительная. Но от множества ударов она не задымилась, не загорелась и не дала утечек. А система экстренного реагирования совершила голосовой вызов и передала координаты.

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