Пресс-служба Omoda: ни одного инцидента с Omoda C5 в РФ не зафиксировано

Российская пресс-служба Omoda отреагировала на отзыв Omoda C5 в Малайзии

На данный момент в РФ не зафиксировано ни одного инцидента с задней осью кроссоверов Omoda C5, сообщила российская пресс-служба марки.

«Расследование, проведенное на рынке Малайзии, выявило потенциальный риск недостаточной прочности сварных соединений продольного рычага задней оси в отдельных партиях автомобилей Omoda 5, реализованных на местном рынке. В крайних случаях это может привести к разрыву сварного шва», – признали в российском офисе бренда.

Поводом для комментария стал случай в Малайзии, где фигурировал кроссовер, известный у нас как Omoda C5 и Jeland C5. Издание AsiaOne сообщило, что 6 октября переднеприводный кроссовер 2023 года выпуска попал в ДТП.

Что произошло?

Характер аварии в указанном СМИ описывается так: во время движения по городу у автомобиля оторвался задний мост. После этого компания Chery объявила отзыв 8878 кроссоверов Omoda C5 в Малайзии и сообщила, что будет проводить проверку задней подвески этих кроссоверов, проданных на других внешних рынках.

Все тщательно проверят

В компании заверяют, что проверка будет носить «профилактический и проактивный характер» и о ее результатах будет сообщено дополнительно. А российский офис утверждает, что с машинами в РФ таких случаев не фиксировалось. «Безопасность владельцев автомобилей Omoda остается безусловным приоритетом бренда», – подчеркнули в пресс-службе Omoda в РФ.

История вопроса

Вообще это уже не первый подобный инцидент с Omoda C5: аналогичный случай имел место в 2024-м, причем тоже в Малайзии. Тогда также объявлялась официальная отзывная компания, под которую попали 600 машин местной сборки. Был ли среди них кроссовер, угодивший в новую историю, пока не уточняется. Неясно и то, был ли это кроссовер именно малайзийской сборки или же импортированный из Китая.

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