Самый маленький ситикар получил... удлиненную версию!

Компания FAW опубликовала изображение пятидверной модификации Bestune Pony

Городской электрокар Bestune Pony в ближайшем будущем обзаведется пятидверной версией.

Ситикар, регулярно фигурирующий в топах самых компактных современных легковушек (он на 20 см короче Оки), действительно вырастет в длину и по колесной базе. Если у трехдверки габариты составляют 3000/1510/1630 мм при колесной базе 1953 мм, то у пятидверной модификации – уже 3350/1540/1600 мм при базе 2215 мм. Пока есть только первое официальное фото, говорящее о том, что дизайн передней части изменений не претерпит.

А вот по силовой установке конкретики пока нет. Сейчас «короткий» Bestune Pony оснащают одним задним электромотором на 41 л.с. и 90 Нм. Машинка имеет запас хода 222 км (CLTC) и пользуется у китайцев просто безумной популярностью. Продажи пятидверной версии в КНР обещают открыть в конце октября.

Ранее «За рулем» рассказал, что всего за год Bestune Pony разошелся в количестве более 100 тысяч единиц.