Китайский хит: самый маленький ситикар покорил даже избалованный местный рынок

Bestune Pony размером с «Оку» за год продали в количестве более 100 000 штук

Ровно год назад на китайский рынок вышел электрический микрохэтчбек Bestune Pony, который за это время успел завоевать доверие более 100 000 местных автовладельцев. Год на рынке производитель отпраздновал, предложив новый оттенок кузова «Ледяной кокос» – необычное сочетание глубокого голубого и сливочно-белого цветов, ставшее новым хитом среди китайских покупателей.

Bestune Pony

На рынке Поднебесной Bestune Pony предлагается в шести цветовых решениях, включая популярные «Небесный индиго» и «Розовый персик», а также с тремя вариантами батарей разной емкости. Особой гордостью стала интеллектуальная мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном и поддержкой нейросетей DeepSeek, созданная специально для местных пользователей.

В отличие от многих микроэлектромобилей на китайском рынке, Pony делает акцент на трех ключевых преимуществах: необычно высоком для своего класса комфорте (уникальная система вентиляции), отличной обзорности (площадь остекления 0,341 м²) и экологичности салона. Тесты подтвердили полное отсутствие резких или раздражающих запахов в салоне.

Bestune Pony

В Китае Pony превратился в настоящий культурный феномен. Модель не только стала участником коллаборации с My Little Pony, но и объединила вокруг себя сообщество молодых поклонников, включая местных знаменитостей, а также стала символом уличных шоу и фестивалей.

Ситикар собирались продавать и в России, но на наш рынок он так и не вышел.

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Источник: Bestune