В Авито Авто назвали главные автомобили года и раскрыли новые тренды рынка
В столице прошла первая ежегодная автомобильная премия «Точка зажигания», организованная Авито Авто.
Награды в 31 номинации получили машины разных классов, а также бренды, проекты и события отрасли. В 22 категориях победителей выбирали сами пользователи платформы, еще в девяти – экспертное жюри и редакция журнала Авито Авто.
Мероприятие объединило представителей ведущих автобрендов России и отраслевых аналитиков. В рамках деловой программы прошли сессии по аналитике платформы и пленарная дискуссия «Рынок будущего: как данные меняют решения автопроизводителей». В обсуждении участвовали Никита Ивахненко (Авито Авто), Татьяна Фадеева (ПЛА, VOLGA), Александр Кулагин (Changan Motors Rus) и Иван Савельев (Hongqi в России).
Тренды рынка
Согласно данным Авито Авто, в третьем квартале 2026 года интерес к новым автомобилям продолжал расти, но медленнее, чем в начале года: прирост составил 8,5% против 43,4% в первом квартале. При этом структура предложения заметно изменилась – доля российских машин за год выросла с 31% до 44%, а китайских снизилась с 57% до 45%.
Еще один яркий тренд – гибриды. За девять месяцев 2026 года ими интересовались вдвое активнее, чем годом ранее. В Москве в сентябре на такие модели пришелся каждый пятый контакт с продавцом, что на 25% больше, чем год назад.
Покупатели все чаще смотрят в сторону более дорогих сегментов: доля машин за 3-5 млн рублей выросла на 7,5 п.п., а за 5-8 млн – на 3,6 п.п. За девять месяцев интерес к ним увеличился на 56% и 81% соответственно. Также на 14 п.п. выросла доля тех, кто сравнивает новые автомобили и машины с пробегом.
Премия «Точка зажигания» объединила два подхода: реальный выбор аудитории (анализ активности 34 млн пользователей) и профессиональную оценку экспертов, что позволило получить объективную картину предпочтений рынка.
Никита Ивахненко, директор бизнес-направления «Новые автомобили» в Авито:
– Технологическая платформа Авито Авто – одна из крупнейших инфраструктур данных, которая помогает понимать автомобильный рынок через реальные действия пользователей. Мы анализируем огромный массив информации: какие машины люди рассматривают, с чем сравнивают, какие предложения сохраняют и по каким объявлениям связываются с продавцами. При этом мы находимся в точке взаимодействия покупателей, продавцов и производителей.
Сочетание глубокой аналитики и понимания потребностей всех участников рынка позволяет нам видеть не только текущие предпочтения аудитории, но и более широкие отраслевые тенденции. В премии «Точка зажигания» мы объединили этот подход с экспертной оценкой профессионального сообщества, чтобы дать комплексный взгляд на автомобильный рынок сегодня.
Победители в автомобильных номинациях:
Седаны и лифтбеки
- Малый класс, масс-маркет – Lada Iskra
- Малый средний класс, масс-маркет – Belgee S50
- Средний класс, масс-маркет – Changan UNI-V
- Средний класс, премиум-сегмент – Hongqi H5
- Представительский класс – Hongqi Guoya.
Кроссоверы
- Малый класс, масс-маркет – Tenet T4L
- Малый средний класс, масс-маркет – Tenet Plus L6
- Средний класс, масс-маркет – Jetour T1
- Средний класс, премиум-сегмент – Volga K50
- Большой класс, премиум-сегмент – Esteo V27.
Рамные внедорожники
- Большой класс – Haval H9
- Средний класс – KGM Rexton.
Минивэны
- Масс-маркет – JAC RF8
- Премиум-сегмент – GAC M8.
Пикапы
- Foton Tunland V9.
Гибриды
- Малый средний класс, масс-маркет – Evolute i-Space
- Средний класс, премиум-сегмент – Voyah Free
- Большой класс, премиум-сегмент – Deepal G318
- Представительский сегмент – Esteo Exlantix ET8.
Электромобили
- Малый класс, масс-маркет – Evolute i-Joy
- Средний класс, масс-маркет – UMO 5
- Большой класс, премиум-сегмент – Avatr 12.
Победители в номинациях профессионального жюри
Жюри, в состав которого вошли 25 представителей автомобильных брендов и экспертов отрасли, определило победителей в семи номинациях:
- Зеленый бренд года – Evolute
- Городской бренд года – Tenet
- Внедорожный бренд года – Tank
- Цифровой бренд года – Avatr
- Премиальный бренд года – Li Auto
- Дебют года – Volga
- Событие года – Lada.
Выбор редакции журнала Авито Авто
Редакция отметила два проекта, которые выделились своими решениями и подходом к развитию автомобильной индустрии:
- Обновление года среди модельных линеек российских брендов – «Москвич»
- Новая мобильность – «Атом».
- «За рулем» можно читать и в Телеграм