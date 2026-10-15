В Авито Авто назвали главные автомобили года и раскрыли новые тренды рынка

В Москве вручили первую премию Авито Авто – «Точка зажигания»

В столице прошла первая ежегодная автомобильная премия «Точка зажигания», организованная Авито Авто.

Награды в 31 номинации получили машины разных классов, а также бренды, проекты и события отрасли. В 22 категориях победителей выбирали сами пользователи платформы, еще в девяти – экспертное жюри и редакция журнала Авито Авто.

Мероприятие объединило представителей ведущих автобрендов России и отраслевых аналитиков. В рамках деловой программы прошли сессии по аналитике платформы и пленарная дискуссия «Рынок будущего: как данные меняют решения автопроизводителей». В обсуждении участвовали Никита Ивахненко (Авито Авто), Татьяна Фадеева (ПЛА, VOLGA), Александр Кулагин (Changan Motors Rus) и Иван Савельев (Hongqi в России).

Тренды рынка

Согласно данным Авито Авто, в третьем квартале 2026 года интерес к новым автомобилям продолжал расти, но медленнее, чем в начале года: прирост составил 8,5% против 43,4% в первом квартале. При этом структура предложения заметно изменилась – доля российских машин за год выросла с 31% до 44%, а китайских снизилась с 57% до 45%.

Еще один яркий тренд – гибриды. За девять месяцев 2026 года ими интересовались вдвое активнее, чем годом ранее. В Москве в сентябре на такие модели пришелся каждый пятый контакт с продавцом, что на 25% больше, чем год назад.

Покупатели все чаще смотрят в сторону более дорогих сегментов: доля машин за 3-5 млн рублей выросла на 7,5 п.п., а за 5-8 млн – на 3,6 п.п. За девять месяцев интерес к ним увеличился на 56% и 81% соответственно. Также на 14 п.п. выросла доля тех, кто сравнивает новые автомобили и машины с пробегом.

Премия «Точка зажигания» объединила два подхода: реальный выбор аудитории (анализ активности 34 млн пользователей) и профессиональную оценку экспертов, что позволило получить объективную картину предпочтений рынка.

Никита Ивахненко, директор бизнес-направления «Новые автомобили» в Авито:

– Технологическая платформа Авито Авто – одна из крупнейших инфраструктур данных, которая помогает понимать автомобильный рынок через реальные действия пользователей. Мы анализируем огромный массив информации: какие машины люди рассматривают, с чем сравнивают, какие предложения сохраняют и по каким объявлениям связываются с продавцами. При этом мы находимся в точке взаимодействия покупателей, продавцов и производителей.

Сочетание глубокой аналитики и понимания потребностей всех участников рынка позволяет нам видеть не только текущие предпочтения аудитории, но и более широкие отраслевые тенденции. В премии «Точка зажигания» мы объединили этот подход с экспертной оценкой профессионального сообщества, чтобы дать комплексный взгляд на автомобильный рынок сегодня.

Победители в автомобильных номинациях:

Седаны и лифтбеки

Малый класс, масс-маркет – Lada Iskra

Малый средний класс, масс-маркет – Belgee S50

Средний класс, масс-маркет – Changan UNI-V

Средний класс, премиум-сегмент – Hongqi H5

Представительский класс – Hongqi Guoya.

Кроссоверы

Малый класс, масс-маркет – Tenet T4L

Малый средний класс, масс-маркет – Tenet Plus L6

Средний класс, масс-маркет – Jetour T1

Средний класс, премиум-сегмент – Volga K50

Большой класс, премиум-сегмент – Esteo V27.

Рамные внедорожники

Большой класс – Haval H9

Средний класс – KGM Rexton.

Минивэны

Масс-маркет – JAC RF8

Премиум-сегмент – GAC M8.

Пикапы

Foton Tunland V9.

Гибриды

Малый средний класс, масс-маркет – Evolute i-Space

Средний класс, премиум-сегмент – Voyah Free

Большой класс, премиум-сегмент – Deepal G318

Представительский сегмент – Esteo Exlantix ET8.

Электромобили

Малый класс, масс-маркет – Evolute i-Joy

Средний класс, масс-маркет – UMO 5

Большой класс, премиум-сегмент – Avatr 12.

Победители в номинациях профессионального жюри

Жюри, в состав которого вошли 25 представителей автомобильных брендов и экспертов отрасли, определило победителей в семи номинациях:

Зеленый бренд года – Evolute

Городской бренд года – Tenet

Внедорожный бренд года – Tank

Цифровой бренд года – Avatr

Премиальный бренд года – Li Auto

Дебют года – Volga

Событие года – Lada.

Выбор редакции журнала Авито Авто

Редакция отметила два проекта, которые выделились своими решениями и подходом к развитию автомобильной индустрии:

Обновление года среди модельных линеек российских брендов – «Москвич»

Новая мобильность – «Атом».

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