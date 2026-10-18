Каникулы в Дании: почему полноприводный T16 — лучший выбор для пары

Семья из двух человек протестировала полноприводный кемпер Dethleffs Globebus Performance 4×4 T16

В рамках немецкого проекта «Camp-Life-Test-Tour 2026» опытная пара путешественников десять дней тестировала автодом Dethleffs Globebus Performance 4×4 T16 в Дании.

Автодом был укомплектован снаряжением Fritz Berger – от кемпинговой мебели до газового гриля.

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В основе теста – модель на базе VW Crafter. При длине 6,25 м и ширине 2,2 м Globebus Performance T16 остается компактным, предлагая полный привод, 177 л.с. и автоматическую коробку передач.

Допустимая полная масса – 3500 кг, высота – 2,88 м, рекомендованное число путешественников – двое.

По словам тестировщиков, машина демонстрирует отличное сцепление на гравии, песке и труднопроходимых участках, а внедорожные шины с крупным протектором не мешают плавности хода. Меньший задний свес дает преимущество на бездорожье по сравнению с длинными автодомами.

Планировка с поперечной кроватью оказалась удачным компромиссом: матрасы удобные, боли в спине семейную пару не беспокоили. Простор в T16 оценили как настоящую роскошь – поддерживать порядок здесь проще, чем в тесном фургоне. Большая полка над кабиной, платяной шкаф под кроватью, навесные шкафчики и небольшой задний отсек вмещают все необходимое, включая гриль, кемпинговую мебель и переносной холодильник. Велосипеды перевозят на заднем креплении.

Кухня с двухконфорочной плиткой и мойкой оказалась достаточной для пары, холодильник – «просто восторг». Ванная комната с ростовым зеркалом, хорошим напором воды и поворотной перегородкой почти не отличалась от тех, что порой бывают в малогабаритных городских квартирах.

Обеденная зона с поворотными передними сиденьями и выдвижной столешницей показалась семейной паре вполне удобной. Мелкие замечания – сползающая подушка заднего дивана и нехватка крючков – общего впечатления не испортили.

Цены на Dethleffs Globebus Performance 4×4 T16 начинаются от 97 999 евро. Помимо T16 предлагается версия T46 длиной 6,85 м с раздельными кроватями, а также переднеприводный вариант примерно на 20 000 евро дешевле.

Шасси с колесной формулой 4x4 обеспечивает уверенное управление даже вдали от проторенных дорог. В комплектацию входят пневматическая подвеска задней оси, увеличенный дорожный просвет, усиленная передняя ось и блокировка дифференциала.

О технике для дальних и не самых простых дорог «За рулем» рассказывал на примере самой подготовленной к бездорожью Нивы.

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