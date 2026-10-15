Началось производство самой подготовленной к бездорожью версии Нивы

АВТОВАЗ запустил выпуск модернизированной Lada Niva Bronto

Главное отличие Niva Bronto – улучшенная проходимость, достигнутая за счет установки шин увеличенного размера с развитыми грунтозацепами (235/75 R15, внешний диаметр – 29 дюймов).

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Lada Niva Bronto

Кроме того, инженеры доработали переднюю подвеску и задний мост. Обе оси получили самоблокирующиеся дифференциалы, а главная пара теперь имеет передаточное число 4.1.

Выпуск обновленной версии стал следствием модернизации базовой модели семейства. В середине 2026 года Lada Niva Legend обзавелась мотором объемом 1,8 литра, укрепленными узлами трансмиссии, оцинкованными кузовными элементами, подушкой безопасности для водителя и более производительной тормозной системой. Все эти изменения перенесены и на Niva Bronto. Отдача двигателя увеличилась с 83 до 90 л.с., а крутящий момент вырос с 129 до 153 Нм – машина стала резвее, безопаснее и удобнее.

Lada Niva Bronto

Помимо этого, у Niva Bronto есть и собственные доработки. Бампер, радиаторная решетка, накладки на арки и пороги получили оригинальное оформление, что придает автомобилю более цельный и суровый вид. Дополнительно усилена защита двигателя и раздаточной коробки.

Цены и список комплектаций станут известны к началу продаж.

Lada Niva Bronto

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