«Электричка» или машина с ДВС — что дешевле в эксплуатации?

Анатолий Кияшко: Атом в каршеринге будет на 26% дешевле, чем бензиновая машина

Интенсивная эксплуатация электромобиля Атом в каршеринге или корпоративном парке будет дешевле, чем использование бензинового автомобиля.

Об этом на «Российской энергетической неделе – 2026» заявил директор по взаимодействию с органами власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолий Кияшко.

«Для бизнеса выбор автомобиля – это расчет полной стоимости владения на весь срок, а не только цены покупки. При пробеге 40 тысяч км в год Атом экономит компании почти 2 млн рублей на каждой машине за пять лет по сравнению с бензиновым кроссовером. Мы предлагаем отраслевым объединениям закрепить совокупную стоимость владения как критерий при закупках транспорта, чтобы компании и госзаказчики сравнивали автомобили на равных условиях и с учетом мер поддержки», – отметил Кияшко.

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В компании подсчитали, что при годовом пробеге в 40 тысяч км стоимость владения Атомом для бизнеса составит около 22 рублей за км. В месяц выходит 74 тысячи рублей, а за пять лет – 4,45 млн рублей. Расчет учитывал лизинг, обслуживание, страхование и энергию, а также федеральную субсидию и налоговые условия для юрлица.

Полученная сумма – на 1,86 млн рублей (26%) ниже, чем у бензинового кроссовера того же класса, сообщают в АО «Кама». По данным компании, Атом в 1,8 раза дешевле заряжать на городских станциях, чем заправлять кроссовер с расходом 10 л/100 км – и в 3,9 дешевле, если заряжаться на своей базе. Обслуживание и ремонт будут выгоднее на 60% из-за межсервисного интервала 20 тысяч км и отсутствия ряда расходных компонентов, привычных для машин с ДВС.

Атом продается производителем без участия дилеров, напоминают в компании. Корпоративным клиентам предоставляют тест-драйв на площадке заказчика и расчет стоимости владения под конкретный автопарк.

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