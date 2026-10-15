Сварку кузова электромобиля Атом показали на видео
АО «Кама», разработчик электромобиля Атом, подробно показало процесс сварки кузова и рассказала о его этапах.
Сварка отдельных узлов
Одновременная сварка передней, средней и задней частей платформы, подкапотного отсека с лонжеронами и мотрным считом, наружных и внутренних частей боковин. Полые элементы – боковые двери, капот и дверь багажника – подсобираются и завальцовываются.
Обеспечение характеристик
Часть деталей покрывают мастикой для герметичности швов и завальцовки, некоторые элементы покрывают токопроводящим клеем, твердеющим при прохождении кузова через печь.
Сборка каркаса
Платформу соединяют с моторным отсеком и отправляют на роботизированную подварку, точечно соединяя детали, и добавляют готовые боковины.
Формирование геометрии
«Скелет» идет в роботизированный кондуктор, фиксирующий детали в нужном положении и сваривающий элементы по базовым точкам – геометрия должна полностью соответствовать 3D-модели.
Сборка
Кузовной каркас выходит на общую линию, где приваривают крышу, наносят VIN-номер, навешивают двери, капот и усилители бамперов. Основную часть работ делают роботы, ручной труд применяется только в труднодоступных местах.
Проверка качества
Отдел качества оценивает сварные соединения, положение навесных элементов, зазоры и перепады. Часть кузовов идет на полный замер геометрии. Если все ок, кузов отправляется в цех окраски.
Напомним, серийная сборка электромобилей Атом на заводе «Москвич» официально стартовала в середине сентября 2026 года, но первые предзаказанные машины начали выдавать клиентам еще в июле. До конца 2026 года компания планирует передать клиентам 3000 автомобилей.
Ранее «За рулем» рассказал, что в сентябре на учет встали 14 электромобилей Атом.
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