Сварку кузова электромобиля Атом показали на видео

Проект «Атом» рассказал, как производится сварка кузовов серийных электромобилей

АО «Кама», разработчик электромобиля Атом, подробно показало процесс сварки кузова и рассказала о его этапах.

Сварка отдельных узлов

Одновременная сварка передней, средней и задней частей платформы, подкапотного отсека с лонжеронами и мотрным считом, наружных и внутренних частей боковин. Полые элементы – боковые двери, капот и дверь багажника – подсобираются и завальцовываются.

Обеспечение характеристик

Часть деталей покрывают мастикой для герметичности швов и завальцовки, некоторые элементы покрывают токопроводящим клеем, твердеющим при прохождении кузова через печь.

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Сборка каркаса

Платформу соединяют с моторным отсеком и отправляют на роботизированную подварку, точечно соединяя детали, и добавляют готовые боковины.

Формирование геометрии

«Скелет» идет в роботизированный кондуктор, фиксирующий детали в нужном положении и сваривающий элементы по базовым точкам – геометрия должна полностью соответствовать 3D-модели.

Сборка

Кузовной каркас выходит на общую линию, где приваривают крышу, наносят VIN-номер, навешивают двери, капот и усилители бамперов. Основную часть работ делают роботы, ручной труд применяется только в труднодоступных местах.

Проверка качества

Отдел качества оценивает сварные соединения, положение навесных элементов, зазоры и перепады. Часть кузовов идет на полный замер геометрии. Если все ок, кузов отправляется в цех окраски.

Напомним, серийная сборка электромобилей Атом на заводе «Москвич» официально стартовала в середине сентября 2026 года, но первые предзаказанные машины начали выдавать клиентам еще в июле. До конца 2026 года компания планирует передать клиентам 3000 автомобилей.

Ранее «За рулем» рассказал, что в сентябре на учет встали 14 электромобилей Атом.