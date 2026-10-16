В Китае электрический BMW i3L установил рекорд по запасу хода

Остался всего 1% заряда: новый BMW проехал 1213 км без подзарядки

Дорожные испытания нового электрического седана BMW i3 50L в Китае закончились внушительным результатом: машина преодолела 1213 км и ни разу не встала на подзарядку. Об этом написал портал CarNewsChina.

До пункта назначения автомобиль добрался с остаточным зарядом батареи всего 1%. По сути, пройденная дистанция оказалась на 18% больше заявленного запаса хода – такого результата марка в тестах на дальность поездки еще не показывала.

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Рекорд дальности и расход энергии

Энергию седан расходовал экономно: в среднем 8,8 кВт·ч на каждые 100 км пути.

Причем условия были самыми разными – маршрут пролегал и по автомагистралям, и по обычным дорогам, и по городским улицам. Такой смешанный характер трассы и делает результат показательным: в городе запас хода обычно съедают разгоны и торможения, а на трассе – высокая скорость.

Немаловажно и то, что речь идет не о стендовом замере, а о реальном заезде по дорогам общего пользования.

BMW i3

Neue Klasse, батарея и сроки выхода

В основе BMW i3 50L лежит новая электрическая платформа Neue Klasse. Испытанный седан был заднеприводным, его аккумулятор имеет емкость 113,4 кВт·ч, а бортовая архитектура рассчитана на 800 вольт.

Серийное производство модели и ее выход на китайский рынок запланированы на четвертый квартал 2026 года.

Провели заезд не просто так: его приурочили к началу серийного выпуска аккумуляторов шестого поколения на заводе BMW в китайском Шэньяне.

На расширение предприятия направили ¥10 млрд – по курсу на 15 октября это порядка 125,4 млрд руб. Новые производственные помещения занимают до 240 тыс. кв. м, то есть в пять раз больше площади существующих мощностей BMW в регионе.

О том, как китайские электромобили набирают популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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