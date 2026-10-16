В Китае электрический BMW i3L установил рекорд по запасу хода
Дорожные испытания нового электрического седана BMW i3 50L в Китае закончились внушительным результатом: машина преодолела 1213 км и ни разу не встала на подзарядку. Об этом написал портал CarNewsChina.
До пункта назначения автомобиль добрался с остаточным зарядом батареи всего 1%. По сути, пройденная дистанция оказалась на 18% больше заявленного запаса хода – такого результата марка в тестах на дальность поездки еще не показывала.
Рекорд дальности и расход энергии
Энергию седан расходовал экономно: в среднем 8,8 кВт·ч на каждые 100 км пути.
Причем условия были самыми разными – маршрут пролегал и по автомагистралям, и по обычным дорогам, и по городским улицам. Такой смешанный характер трассы и делает результат показательным: в городе запас хода обычно съедают разгоны и торможения, а на трассе – высокая скорость.
Немаловажно и то, что речь идет не о стендовом замере, а о реальном заезде по дорогам общего пользования.
Neue Klasse, батарея и сроки выхода
В основе BMW i3 50L лежит новая электрическая платформа Neue Klasse. Испытанный седан был заднеприводным, его аккумулятор имеет емкость 113,4 кВт·ч, а бортовая архитектура рассчитана на 800 вольт.
Серийное производство модели и ее выход на китайский рынок запланированы на четвертый квартал 2026 года.
Провели заезд не просто так: его приурочили к началу серийного выпуска аккумуляторов шестого поколения на заводе BMW в китайском Шэньяне.
На расширение предприятия направили ¥10 млрд – по курсу на 15 октября это порядка 125,4 млрд руб. Новые производственные помещения занимают до 240 тыс. кв. м, то есть в пять раз больше площади существующих мощностей BMW в регионе.
О том, как китайские электромобили набирают популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube