В РФ начались продажи гибридного кроссовера популярной марки: подробности

От ₽9,699 млн, запас хода 1217 км: в РФ стартовали продажи кроссовера Wey V9X

Российская премьера нового флагмана Wey состоялась 15 октября в Москве. Именно с этого дня модель официально ушла в продажу.

Шестиместный гибридный кроссовер V9X предлагают у официальных дилеров Tank. Рекомендованная цена начинается от 9,699 млн рублей – об этом сообщил корреспондент «Рамблер/авто».

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Силовая установка и запас хода

Под капотом – 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель и два электромотора. Вместе они выдают 598 л.с. и 862 Нм, а разгон с места до 100 км/ч занимает 4,9 секунды.

За передачу тяги отвечает специальная 4-ступенчатая гибридная трансмиссия.

Тяговая батарея емкостью 53,6 кВт·ч позволяет проехать до 270 км исключительно на электротяге – по заявленному европейскому циклу. Суммарный запас хода при этом достигает 1217 км.

Зарядка тоже быстрая: постоянный ток мощностью до 163 кВт наполняет батарею с 30% до 80% всего за 15 минут.

Wey V9X

Габариты, подвеска и салон

Длина кузова составляет 5299 мм, колесная база – 3150 мм. В оснащение входят двухкамерная пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы, дорожный просвет регулируется в диапазоне 100 мм, а задние колеса поворачиваются на угол до 10 градусов в каждую сторону. Радиус разворота, несмотря на крупные размеры, заявлен на уровне 5,1 м.

Салон рассчитан на шесть мест, кресла отделаны кожей Наппа. Первым двум рядам достались подогрев, вентиляция и массаж, а пассажирам второго ряда – откидные столики, 17,3-дюймовый экран и беспроводные зарядки мощностью 50 Вт.

Wey V9X

При разложенных трех рядах сидений багажник вмещает 244 л. Сложите третий ряд – и объем вырастет до 1024 л.

Для российских условий предусмотрен зимний пакет: обогрев всех шести сидений, рулевого колеса, стекол, зеркал и форсунок омывателя. Вдобавок автомобиль получил увеличенный 4,5-литровый бачок стеклоомывателя, омыватель камеры заднего вида и дополнительную антикоррозийную обработку кузова.

Wey V9X

О том, как китайские марки наращивают продажи в России, «За рулем» уже рассказывал.

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