Россияне начали скупать машины нового бренда – его официально нет в России

В сентябре «параллельная» марка Nevo от Changan разошлась в РФ рекордным тиражом

Принадлежащий компании Changan суббренд Qiyuan в сентябре обрел небывалую популярность в России.

Бюджетные электрокары, известные в Китае под маркой Qiyuan, а на внешние рынки поставляемые как Nevo, в первый осенний месяц нашли в России 1519 покупателей. Об этом источник сообщает со ссылкой на данные компании «Автостат Инфо». И уточняет для сравнения: за всю первую половину 2026 года в РФ было продано всего 310 таких машин. Но уже в июле на российский учет встали 404 электромобиля, а в августе – 968.

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Changan Qiyuan/Nevo Q05

В статистику попали пять моделей Nevo: седан A05, лифтбэки A06 и A07, а также кроссоверы Q05 и Q07. Внезапный рост популярности Nevo особенно удивителен в свете того, что ни одна из перечисленных моделей не представлена у нас официально, как и сама марка. Но отлично укладывается в общий тренд повышения интереса к машинам на новых источниках.

Ранее «За рулем» рассказывал, что рынок электромобилей и гибридов сейчас растет каждую неделю.