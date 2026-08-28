Электромобили Nevo появились в Беларуси: кроссовер стоит дешевле седана

В Беларуси начались продажи Changan Nevo A05 и Q05: цены от ₽1,59 млн

Старт официальных продаж в августе ознаменовал выход еще одного суббренда Changan на белорусский рынок. Местный дистрибьютор китайского концерна объявил о начале реализации сразу двух электрических моделей Nevo – седана A05 и кроссовера Q05.

Интересно, что это произошло после того, как таможенные льготы на ввоз новых электромобилей в Беларусь оказались исчерпаны. В актуальных прайс-листах уже заложена пошлина в 15%, но НДС на машины пока не начисляется. Поэтому цены получились немного выше, чем ожидалось после премьеры на выставке TIBO 2026 в мае.

Впрочем, даже так новинки не ушли в запредельную дороговизну. Седан A05 стартует с отметки 56 900 BYN (около 1 590 000 RUB), а кроссовер Q05 можно взять от 54 800 BYN (примерно 1 530 900 RUB). При этом покупатели получают не только конкурентоспособный ценник, но и заводскую гарантию на 3 года или 100 000 км, а также полноценное дилерское сопровождение.

Цены и комплектации Nevo A05 и Q05

Здесь-то и возникает кажущийся парадокс: Q05 в начальной версии стоит дешевле A05. Но если изучить реальные прайс-листы, доступные у дилеров, все встает на свои места. Классический рыночный расклад сохранен: потенциально более интересный покупателям SUV на самом деле оказывается дороже четырехдверки.

Так, за 54 800 BYN предлагается скромный кроссовер Q05 в комплектации AIR – с батареей на 40,3 кВт·ч и запасом хода 405 км по циклу CLTC. Седан же A05 за 56 900 BYN – это уже хорошо упакованный электрокар с аккумулятором 53,6 кВт·ч и пробегом на одном заряде 530 км (CLTC).

Кроссовер Q05 Pro+ с батареей 51,9 кВт·ч и запасом хода 506 км по CLTC обойдется уже в 61 800 BYN (~1 726 450 RUB). Интересный момент: по теоретической дальности он на 26 км уступает седану, но стоит ощутимо дороже – сказываются высокий клиренс, практичность и повышенный спрос на формат SUV.

В максимальных версиях разница еще заметнее. Топовый Q05 Ultra+ с батареей CATL 51,9 кВт·ч и запасом хода 506 км оценивается в 66 800 BYN (~1 866 130 RUB), тогда как максимальная комплектация A05 Ultra стоит 59 900 BYN (~1 673 300 RUB). Выходит, рыночный статус-кво не нарушен: в сопоставимых исполнениях кроссовер стабильно дороже седана, а цифра «от 54 800 BYN» лишь обозначает наличие более простой базовой версии и служит для привлечения клиентов.

Электрический седан Nevo A05: комфорт и надежность

Седан Nevo A05 – переднеприводной автомобиль с габаритами 4785х1840х1470 мм и колесной базой 2765 мм. Во внешности бросаются в глаза Bi-LED фары и 17-дюймовые диски.

Под капотом – электромотор мощностью 143 л.с., работающий в паре с батареей CATL емкостью 53,6 кВт·ч. Этого запаса хватает на 530 км по циклу CLTC.

В салоне – парящая консоль, цифровые экраны, люк, климат-контроль, круиз-контроль, беспроводная зарядка, Wi-Fi и панорамная система обзора на 540 градусов.

Между прочим, до запуска в серию A05 прошел более 5 млн км испытаний – при температурах от – 52°C до +50°C.

Changan Nevo A05

Электрический кроссовер Nevo Q05: инновации и дизайн

Кроссовер Nevo Q05 удостоен награды A’Design Award в номинации «Лучший автомобильный дизайн года». Для белорусского рынка модель доступна с двигателем мощностью 163 л.с. и максимальным крутящим моментом 190 Нм. Обе батареи CATL – на 40,3 и 51,9 кВт·ч – умеют быстро заряжаться по стандарту 3C: с 30 до 80% за 15 минут.

Внутри Q05 – переднее кресло Zero Gravity для пассажира с массажем и вентиляцией, а также панорамная крыша площадью 1,8 м². Багажник кроссовера вмещает 540 литров, а при сложенном втором ряду – все 1380 литров.

Среди достоинств – автопилот второго уровня, 86-канальный LiDAR и система автоматической парковки.

Changan Nevo Q05

Кузов машины построен на силовой капсуле, которая на 80,3% состоит из высокопрочной стали. В зонах программируемой деформации – передние лонжероны, стойки и усилители дверей – использована сталь горячей штамповки с пределом прочности 1500 МПа. Благодаря этому кузов получил высокую жесткость на кручение, исключающую скрипы при диагональном вывешивании и надежно защищающую пассажиров при ударах.

Разработанный вместе с CATL литий-железо-фосфатный аккумулятор не просто закреплен под полом, а интегрирован в несущую конструкцию кузова. Батарейный блок защищен многослойной нижней броней и герметизирован по стандарту IP67. Ячейки тестировали на сквозное пробитие, сдавливание и имитацию наезда на острые валуны. Электроника способна обесточить высоковольтную сеть за миллисекунды до критического повреждения.

Ресурс силовой установки, элементов подвески и кузовных панелей оценивался по методике CA-ITVS / CA-TVS. Испытания показали, что узлы выдерживают циклы, эквивалентные 10 годам непрерывной работы или 260 000 км пробега.

О ценах на новые кроссоверы Renault «За рулем» уже рассказал.

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