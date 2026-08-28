250-сильные кроссоверы Renault доступны для заказа в РФ: называем цены

Гибридный кроссовер Renault на платформе Volvo продают в РФ по цене от ₽3,15 млн

В модельной линейке Renault появился экстравагантный гибридный кроссовер Renault Filante, созданный на платформе CMA от Volvo и Geely. Это самый крупный серийный автомобиль Renault, как признается пресс-служба марки. Фирменный ромб Renault сразу бросается в глаза: он присутствует в дизайне фар, задних фонарей и подсвеченной решетки радиатора. Оригинальные накладки на колесных арках дополняют облик, а на корме установлен парящий спойлер.

Под капотом – только одна силовая схема. Бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра выдает 150 л.с. и 250 Н·м, ему помогают два электродвигателя: один на 100 кВт (136 л.с., 320 Н·м), второй – на 60 кВт (82 л.с., 180 Н·м). Суммарно система развивает 250 л.с. и 565 Н·м.

Такие автомобили попадают в Россию под заказ из Южной Кореи. Логистическая компания из Владивостока просит за кроссовер 3,15 млн рублей – это стартовая цена. В нее входит максимальная комплектация: кожаные ковшеобразные сиденья, большой медиадисплей, камера кругового обзора и панорамная крыша.

Аналогичную машину можно найти у другой владивостокской фирмы – в матово-черном кузове и со светлым салоном. Правда, ценник там совсем иной: 5,15 млн рублей. Откуда берется столь заметная разница, продавцы не объясняют.

Любопытно, что флагман Geely Monjaro, построенный на этой же платформе, официально продается в России и обеспечен заводской гарантией. Он стоит ненамного дороже, а за счет акций и спецпредложений иногда оказывается даже дешевле.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о быстрой зарядке электромобилей.

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