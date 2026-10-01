Рынок электромобилей и гибридов вышел на еженедельный рост

Сергей Целиков: Популярность электромобилей и гибридов растет каждую неделю

Последняя неделя сентября ознаменовалась очередным рекордом на российском авторынке.

А именно, сегмент электрокаров и гибридов достиг 14% от всего объема проданных новых легковушек. Причем на «машины с розеткой», то есть на чистые электромобили (BEV) и подзаряжаемые гибриды (PHEV) пришлось, соответственно 3% и 8,5% – львиная доля всего сегмента, 11,5%. Остальные 2,5% – это классические (HEV) и мягкие (MHEV) гибриды, рассказывает руководитель «Автостата» Сергей Целиков.

А с начала 2026 года и до конца сентября суммарная доля электрокаров и всех гибридов зафиксировалась на отметке 10%. По популярности тут разделение такое же: больше всего продается подзаряжаемых гибридов, а остальных гибридов и «электричек» – поменьше.

Приведенный экспертом график показывает, что повышенный спрос на электрокары начался со второго полугодия – как раз тогда начались проблемы с топливом на АЗС. Тогда же резкий рост спроса возник и на PHEV, но дилеры не смогли его быстро удовлетворить – отсюда провал в кривой, отмечает эксперт. Но сейчас поставки налажены, и доля автомобилей на альтернативных источниках растет в еженедельном режиме.

Главный вопрос, который ставит эксперт: будет ли спрос на такие машины расти в долгосрочной перспективе или откатится к прежним значениям с окончанием топливного кризиса?

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