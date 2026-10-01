В России стартовали продажи нового крутого седана Geely: сколько за него просят?

В РФ начали завозить гибридные седаны Geely Galaxy A7 с ценой 3,75 млн рублей

В России стартовали продажи гибридного седана Geely Galaxy A7. Машина попадает в страну не через официальные каналы, а по схеме параллельного импорта, то есть силами самих поставщиков и дилеров, которые находят автомобили за рубежом и сами везут их покупателю. Стоимость седана в топовой комплектации Starship Edition составляет 3 750 000 рублей.

Среди особенностей модели стоит выделить экономичный расход топлива. Именно на этом качестве чаще всего останавливаются те, кто присматривается к гибриду: сочетание бензинового двигателя с электрической частью обычно позволяет тратить меньше горючего, чем обычный седан сопоставимого размера.

Geely Galaxy A7

Официальных данных о российской адаптации новинки, комплектациях и стоимости поставщики пока не приводят. Впрочем, при параллельном импорте цена и набор опций во многом зависят от конкретного продавца и страны, откуда приехала машина, – поэтому одинаковых предложений на рынке почти не встречается.

О других моделях Geely для российского рынка «За рулем» уже рассказывал.

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