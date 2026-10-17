Представлен ультралёгкий автодом, который можно поставить на любой пикап

Podlunsek анонсировала жилой модуль для пикапов Revolux 2.5 массой 706 кг

Словенская Podlunsek анонсировала облегченную версию жилого модуля Revolux для пикапов. Снаряженная масса Revolux 2.5 – всего 706 кг, по сути, это одно из самых легких полноценных жилых решений в сегменте. Снимается блок быстро, так что на стоянке автомобиль можно использовать отдельно от жилой части.

Рассчитан модуль на европейские и японские пикапы с двойной кабиной: Mercedes X-Class, Volkswagen Amarok, Toyota Hilux и Nissan Navara. Для более крупных американских грузовиков, таких как Ford F-150 и RAM, предусмотрена версия Revolux 2.8.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Снизить вес удалось за счет четырех формованных элементов из углеволокна – алькова, задней части, крыши и основания кровати. Боковые стенки сделали из стеклопластиковых сэндвич-панелей толщиной 30-50 мм.

Внутри есть спальное место 160×200 см на двух-трех человек, кухонный блок с плитой, мойкой и холодильником, санузел с душем и туалетом. Система хранения включает высокий шкаф, пять навесных шкафчиков, обувной отсек и напольные ящики.

Для автономности предусмотрены газовое отопление или дизельный отопитель Alde Compact 4000D, а также две солнечные панели по 175 Вт. Они обеспечивают до 10-14 дней работы без внешней электросети.

Стоимость Revolux варьируется от 53 000 до 95 000 евро (от 5 до 9 млн рублей) в зависимости от комплектации. В онлайн-конфигураторе доступно несколько вариантов отделки, включая четыре схемы обивки: Mint, Stone, Dune и Graphite.

О необычных автомобильных проектах «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!