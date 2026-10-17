«Механика» в BMW под угрозой: названо неожиданное препятствие

Глава BMW M Франк ван Мил: мягкогибридные установки усложняют сохранение МКП

В BMW и подразделении M не раз говорили, что механические коробки останутся хотя бы у части моделей. Но у такой позиции, судя по свежему интервью BMW Blog, появился новый технический противник – распространение мягкогибридных силовых установок. Об этом рассказал руководитель BMW M Франк ван Мил.

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Сцепить механику с подобными системами, по его словам, очень непросто с инженерной точки зрения. Подробности топ-менеджер раскрывать не стал. При этом окончательного решения об отказе от трехпедальных машин он не подтвердил – и будущее МКП не исключил. Ван Мил отметил: в BMW видят спрос на такие автомобили у энтузиастов и понимают, что это «эмоциональный вопрос».

Сейчас у BMW M3 есть модификации с механической коробкой. Однако издание пишет: когда модель сменит поколение, а это намечено на 2028 год, концерн окончательно перейдет на автоматы.

О том, как гибриды теснят классические моторы, «За рулем» уже рассказывал на примере уходящего McLaren 750S.

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