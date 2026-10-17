Популярность электромобилей в РФ выросла в 2,5 раза

Целиков: в сентябре в РФ продано на 155% больше электрокаров, чем год назад

Анализ сентябрьского авторынка обнаружил новый скачек в сегменте машин на новых источниках.

Причем растут не только гибриды – продолжают набирать популярность и чистые электромобили, так называемый сегмент BEV. В сентябре 2026-го в России было продано 3184 новых «электрички», тогда как год назад – всего 1247 таких машин. Рост – на 155%, более чем в 2,5 раза. К тому же всего месяц назад в России было продано 2216 электрокаров, то есть первый осенний показатель даже цифры августа-2026 перекрыл на 44%.

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Как отмечает опубликовавший эти данные глава «Автостата» Сергей Целиков, доля сегмента BEV составила 2,6% от общего объема рынка новых легковых автомобилей. Доля не рекордная, а вот «в штуках» – действительно исторический максимум. С начала года в РФ продано 11 550 новых электрокаров, уточняет Целиков. На 44,7% больше, чем за девять месяцев прошлого года.

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