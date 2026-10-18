Гибриды на пике популярности — вот какие модели выбирают россияне

Целиков: в сентябре на российский учет встало рекордное количество гибридов

Очередной исторический максимум по продаже автомобилей с гибридной силовой установкой зафиксирован в России.

Речь о подключаемых гибридах PHEV и добавленных к ним REEV-гибридах (они же EREV) – то есть об обоих вариантах, способных заряжаться от розетки. Так вот, в сентябре в стране было зарегистрировано 10,2 тысячи таких автомобилей, и это абсолютных рекорд за все время наблюдения, констатирует глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. И называет самые ходовые гибридные модели.

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«Самая популярная гибридная модель в сентябре Evolute I-Space (1733 шт). В пятерке лидеров также Geely EX5 EM-R (1348 шт), Voyah Free (1008 шт), Changan Qiyuan A06 (648 шт) и Esteo V27 (590 шт)», – сообщает эксперт.

Он уточняет, что доля сегмента PHEV в сентябре составила 8,3% от общего объема авторынка. По отношению к августу сегмент вырос на 34%, а если сравнивать с показателями сентября прошлого года, то на 157%.

Ранее «За рулем» рассказал, что столь же интенсивно растет и сегмент электромобилей.