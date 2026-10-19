Автомобиль, который умеет прыгать: главное о новом Tesla Roadster

10 реактивных микродвигателей: Tesla представила Roadster нового поколения

Tesla показала электрический спорткар Roadster нового поколения. Премьера прошла под открытым небом на полигоне SpaceX в Макгрегоре, штат Техас.

Реактивные моторы и полет над трассой

Одна из самых заметных особенностей – способность ненадолго отрываться от земли. Для этого используются реактивные микродвигатели на холодном газе: всего в машине 10 таких моторов, установленных по периметру кузова. В их разработке участвовало и подразделение SpaceX.

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Для газа предусмотрен особый резервуар на 600 литров. Маневрировать в воздухе помогают специальные форсунки, которыми полностью управляет электроника.

В нижней части кузова стоит вентилятор, есть система всасывания воздуха и активное антикрыло. По сути, это позволяет автомобилю двигаться по вертикальным поверхностям и выдерживать перегрузки в 2G – когда нагрузка на тело вдвое выше обычной земной. Илон Маск заявил, что машине «по силам бросить вызов законам физики».

На полигоне Tesla показала технологии в реальном времени. Roadster проехал по крутой дугообразной рампе, оторвался от поверхности, перевернулся вокруг себя в воздухе и мягко приземлился на колеса.

Еще один трюк – «перепрыгивание» через препятствия. Для демонстрации в ряд поставили другие машины бренда, в том числе грузовик Semi. После небольшого разгона Roadster подпрыгнул, перевернулся и перелетел через импровизированную баррикаду.

Tesla Roadster SpaceX

Версии, разгон и депозит

Характеристики зависят от версии. Разгон до 60 миль в час (96 км/ч) выглядит так: Performance – менее 1,6 секунды, Thrust – 0,9 секунды, Rocket – 0,59 секунды.

По словам Маска, во время презентации модель показала разгон до 60 миль в час за 0,81 секунды. Остальные технические данные пока держат в секрете.

В серию Tesla обещает запустить модель только в 2028 году. Бронь уже открыта на официальном сайте в специальном разделе: депозит – от $45 тыс. (около 3,7 млн руб. по курсу на 16 октября 2026 года) до $250 тыс. (21 млн руб.).

Пока неясно, сможет ли автомобиль с такими функциями ездить по дорогам общего пользования. Не уточняется и где будет налажено производство, в каких странах модель будут продавать. Есть и важный нюанс: ранее Илон Маск утверждал, что новинка станет последней Tesla, которой водитель сможет управлять сам, – будущие модели марки будут полностью автономными.

Дизайн, история и рынок России

Прототип Roadster впервые показали в ноябре 2017 года. Изначально Tesla планировала начать производство в 2020 году, но срок не раз переносили. Новый Roadster не имеет ничего общего с тем прототипом – даже внешне. У него угловатый кузов, и он больше напоминает другую модель Tesla – пикап Cybertruck.

В салоне вместо рулевого колеса установлен необычный штурвал, а за управление большинством функций отвечает большой горизонтальный дисплей. Физических клавиш почти нет.

Tesla Roadster SpaceX

В России Tesla активно продают, привозя машины по альтернативным каналам поставок; в автосалонах встречаются «живые» экземпляры. Не исключено, что Roadster тоже появится на рынке. Правда, в 2026 году продажи Tesla в России обвалились сразу на 60%: за первые восемь месяцев, по статистике агентства « Автостат», реализовали 96 единиц. Популярностью пользовались Model 3 – 40 шт., Model Y – 30 шт. и Cybertruck – 20 шт.

Ранее «За рулем» рассказывал о презентации летающего автомобиля Tesla, который Маск показал инвесторам.

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