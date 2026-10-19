У электромобилей Volkswagen нашли бракованные батареи

Volkswagen готовит масштабный отзыв электромобилей в ФРГ из-за угрозы возгораний

Немецкий автоконцерн Volkswagen готовится к масштабной кампании по отзыву нескольких тысяч электромобилей в Германии из-за выявленного дефекта в батареях. Проблемы обнаружены в моделях семейства ID, выпущенных в период с 2023 по 2025 год, включая VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и Cupra Born.

Внутренние проверки Volkswagen показали, что в отдельных ячейках высоковольтных батарей параметры не дотягивают до заявленных стандартов качества. Виной всему – производственный брак у поставщиков. Само по себе отклонение выглядит мелочью, однако последствия у него серьезные.

Из-за дефекта ячейки сильнее нагреваются под нагрузкой, а в редких случаях дело может дойти и до возгорания аккумулятора. Вот почему автопроизводитель решил подстраховаться и временно срезал максимальный уровень зарядк машин до 80%.

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Владельцам таких автомобилей разошлют официальные уведомления с приглашением приехать в сервисный центр – там батареи проверят. Если аккумуляторы признают исправными, ограничение снимут. Правда, далеко не всегда нужна полная замена модулей: кое-где вопрос закрывается обновлением программного обеспечения. Любые работы, кстати, выполнят бесплатно.

Как пишет газета Handelsblatt, похожие сервисные акции уже идут в Великобритании и США. Американские регуляторы подсчитали: за океаном проблема задела свыше 22 тысяч электромобилей ID.4.

«За рулем» уже рассказывал, что Китай отменяет часть льгот для электромобилей из-за рекордного роста экспорта.

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