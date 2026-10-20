Ступица: ремонт или замена?

К зиме на асфальте появились заметные выбоины.

Передвижение по ним неизбежно, сколь бы аккуратно ни ездил водитель, а значит, неизбежен и износ элементов подвески, среди которых достаточно уязвимым является ступичный узел. Можно ли отремонтировать ступицу или ее необходимо менять в сборе — разбираемся вместе.

Признаки того, что со ступицей что-то не так

Для того чтобы определить, что со ступицей есть проблемы, необязательно обращаться на СТО. Достаточно прислушаться к автомобилю. Даже среди всего разнообразия звуков, которые издает трансмиссия и подвеска машины, локализовать звуки погибающей ступицы вполне может любой автолюбитель.

Основная проблема со ступицами — выход из строя их подшипников. По мере износа в них появляется люфт, который выдает себя сильным гулом в движении. Гул раздается со стороны неисправного колеса, а его громкость прямо пропорциональна скорости. Если нет уверенности, что это точно ступичный подшипник, то еще более надежное средство — вывесить подозрительное колесо и вращать его от руки. Характерный гул и даже скрежет обязательно проявят себя. Также колесо можно покачать в вертикальной плоскости — люфт выдаст изношенный подшипник.

Можно обратиться и к косвенным проявлениям износа ступичных подшипников. Пусть они не эксклюзивны для этой проблемы, но вкупе с гулом могут дать хорошую подсказку. К ним относятся:

высокая температура колесного диска в районе болтов крепления и особенно рядом со ступичной гайкой;

неустойчивость машины на траектории движения;

неравномерный износ резины.

Когда ступицу еще можно отремонтировать

Поняв, что проблема действительно заключается в ступице и ее подшипниках, необходимо демонтировать узел и принять решение, целесообразен ли ремонт.

Часто ступицу действительно можно отремонтировать, поскольку для этого достаточно лишь замены подшипника. Ремонт рекомендуется проводить в условиях СТО, где есть специальные приспособления для равномерной и аккуратной запрессовки нового ступичного подшипника.

Что касается поиска нужного подшипника, то рекомендуем уделить внимание ассортименту FEBEST. Мы выпускаем почти 200 наименований ступичных подшипников в двух вариантах поставки. Это подшипники отдельно либо подшипник с установочным комплектом, в зависимости от конструкции и особенностей ступицы. В комплект установки, помимо собственно подшипника, входят также стопорные кольца, ступичные гайки, сальники и пыльники — конкретный набор индивидуален для каждого варианта применения.

Еще одна, хоть и менее распространенная неисправность — сильный износ шлицов ступицы, если она устанавливается на ведущем колесе. Износ опасен тем, что вызывает люфт привода в ступице. Это значит, что со временем шлицы просто провернет и ступица полностью выйдет из строя.

Здесь также возможен точечный ремонт: замена самой ступицы. Несколько таких ремонтных решений есть в каталоге FEBEST, например ступица без подшипника 0382-RD7R для Honda Accord и CR-V. Подшипник для замены в этом случае можно приобрести отдельно, при необходимости.

Когда ступицу нужно менять в сборе

К большому сожалению владельцев немолодых машин, автопроизводители с каждым годом сужают возможности для точечного ремонта отдельных узлов в автомобиле, обращаясь к крупноузловой замене. Эта тенденция затронула и ступичный узел. Сегодня чаще всего ступицы выполняются по неремонтируемой схеме, когда сам корпус ступицы выполняет роль обоймы для радиально-упорного подшипника. Иными словами, отдельного подшипника как такового уже нет в конструкции.

Две части ступицы собираются воедино на производстве, после чего завальцовка фиксирует узел, делая его неразборным. Само собой, в подобном случае, при износе тел качения или корпуса ступицы, необходимо замена всего узла в сборе. Попытки подобрать подшипник необходимого размера и характеристик, проточить корпус под установку подшипника и стопорного кольца, как правило, не стоят усилий, ведь проще заказать новую неразборную ступицу FEBEST. Их ассортимент чрезвычайно велик и охватывает самые разнообразные модели азиатского, европейского и американского производства. Большое разнообразие моделей и простота установки делают ступицы FEBEST оптимальным выбором для быстрого и надежного ремонта, ведь ошибиться при установке практически невозможно, в отличие от запрессовки подшипника в старую ступицу.

Еще один случай, когда может понадобиться замена в сборе даже ремонтируемой ступицы, — это сильный износ посадочных поверхностей для подшипника. Сильные очаги коррозии в виде раковин, следы от проворачивания подшипника — всё это не позволяет установить новый подшипник с необходимым натягом, и эта новая деталь рискует провернуться. В подобном случае сильного износа новый подшипник быстро придет в негодность, и здесь уже не обойтись без замены ступицы в сборе.

Также замена в сборе может быть полезна, когда есть физический износ шлицов или даже колесных шпилек и при этом нет подходящих ремонтных решений. В случае с обломанной или сильно изношенной шпилькой ремонт не всегда возможен даже при наличии ремонтных шпилек, когда речь идет о старой ступице с сильной коррозией в отверстиях для установки. Извлечь обломок без рассверливания и нагревания бывает сложно, и после извлечения новую шпильку бывает уже просто некуда ставить.

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