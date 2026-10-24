Внедорожник Ineos Grenadier оформили в морском стиле

Ineos Grenadier получил спецверсию Helmsman для любителей воды и активного отдыха

Компания Ineos Automotive представила новую специальную версию своего внедорожника Grenadier под названием Helmsman, что переводится как «Рулевой».

Автомобиль, доступный в кузове универсал Station Wagon и пикап Quartermaster, получил оформление, вдохновленное морской стихией. Производитель позиционирует новинку как надежного помощника для буксировки лодок и перевозки снаряжения для водных видов спорта.

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Внешность спецверсии примечательна пакетом Dark Exterior Pack. Он включает в себя черную решетку радиатора, темные элементы защиты днища и матово-черные рейлинги на крыше. Образ дополняют 17-дюймовые легкосплавные диски с полированными поверхностями, тонированные стекла и колесные гайки с секретками. В зависимости от типа кузова автомобиль оснащается лестницей на задней двери или крышкой грузовой платформы.

В салоне впервые применено сочетание черной кожи и вставок цвета «устричный». В список оснащения также вошли подогрев сидений, контурная подсветка, коврики поверх моющегося резинового покрытия пола, передние датчики парковки и дополнительные электрические разъемы.

Палитра цветов кузова включает стандартные Eldoret Blue и Scottish White, а также новый оттенок Whiteout Blue Metallic, ранее доступный только для автомобилей программы персонализации Arcane Works. Крышу можно окрасить в контрастный черный или белый цвет.

Helmsman открывает запланированную серию спецверсий, посвященных четырем стихиям. Заказы уже принимаются, тираж ограничен, но точное количество экземпляров не раскрывается.

В Европе начальная цена составляет 83 900 евро, что составляет примерно 7,9 млн рублей.

Справка

Ineos Automotive – британский автопроизводитель, основанный в 2016-2018 годах. Компания является дочерним подразделением международного химического гиганта Ineos Group, которым владеет британский миллиардер Джим Рэтклифф.

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