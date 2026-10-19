Geely Preface в Китае стоит совсем недорого, причем гибридная версия дешевле обычной

Geely выводит на рынок бензиновую версию Xingrui L Plus (Preface): старт предзаказов

Geely открыла прием предварительных заказов на обновленный седан Xingrui L Plus с бензиновым двигателем – на экспортных рынках модель известна как Preface. Покупателям предлагают восемь комплектаций модели.

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Автомобиль построен на архитектуре CMA и предлагается как в бензиновой, так и в гибридной версиях. Внешне новинка продолжает семейный стиль: узнаваемая решетка радиатора с 31 вертикальной хромированной полосой, удлиненные элементы в зоне противотуманных фар и семь цветов кузова.

Габариты – 4956 мм в длину, 1915 мм в ширину, 1505 мм в высоту при колесной базе 2845 мм. Сзади – цельные фонари с логотипом марки по центру и двойной выхлоп по бокам.

В салоне – обтекаемая передняя панель, 15,4-дюймовый плавающий экран с разрешением 2,5K, 16,6-дюймовая проекция W-HUD и медиасистема Flyme Auto с поддержкой Flyme Link, Huawei HiCar, Apple CarPlay и CarLink. Предусмотрен и интеллектуальный робот EVA с более чем 60 выражениями лица, умеющий напоминать водителю о признаках усталости.

Шасси – стойки MacPherson спереди и многорычажка сзади, а система регулируемого демпфирования CCD позволяет переключаться между режимами «Комфорт», «Стандарт» и « Спорт».

Цены на бензиновую модификацию составляют от 123 700 до 153 700 юаней (около 1,54-1,9 млн рублей), Под капотом – 2,0-литровый мотор в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Гибридная версия с 1,5-литровым двигателем (163 и 238 л.с.) стоит 119 700-149 700 юаней – около 1,5-1,87 млн рублей. Она использует технологию i-HEV и способна двигаться исключительно на электротяге на скорости до 66 км/ч, не требуя внешней зарядки.

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