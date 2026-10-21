Автомобили Volkswagen, созданные для Китая, могут приехать в Европу
Volkswagen не исключает, что в Европе начнут продавать машины, которые концерн создавал специально для Китая. Разговор идет об электромобилях и гибридах – они должны расширить нынешнюю линейку марки, а не вытеснить ее. Об этом рассказал глава концерна Томас Шефер.
Сотрудничество с китайскими партнерами, по его словам, уже дало результат: затраты на разработку и производство машин удалось урезать. Такой подход Шефер назвал кардинальным пересмотром прежней модели работы на рынке Китая.
Прежде чем выходить в Европу, Volkswagen собирается наладить поставки китайских моделей в другие регионы. Среди направлений – страны глобального Юга, Австралия и Ближний Восток. Часть автомобилей, разработанных в КНР, доберется и до европейского рынка, правда не все: некоторым мешают габариты.
К примеру, кроссовер ID. Era для Европы, скорее всего, окажется слишком крупным. Зато среди вероятных кандидатов Autocar называет электромобиль ID. Unyx 09 и кроссовер ID. Aura T6 – он чуть больше актуального Volkswagen Tiguan.
Помимо этого, компания прорабатывает вариант с выпуском отдельных моделей внутри Евросоюза. Точные сроки появления китайских автомобилей в Европе и финальный список моделей в Volkswagen пока не назвали.
О глобальных планах китайских автопроизводителей «За рулем» уже рассказывал на примере Geely.
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