Автомобили Volkswagen, созданные для Китая, могут приехать в Европу

Volkswagen анонсировал возможный вывоз в Европу авто, разработанных для КНР

Volkswagen не исключает, что в Европе начнут продавать машины, которые концерн создавал специально для Китая. Разговор идет об электромобилях и гибридах – они должны расширить нынешнюю линейку марки, а не вытеснить ее. Об этом рассказал глава концерна Томас Шефер.

Сотрудничество с китайскими партнерами, по его словам, уже дало результат: затраты на разработку и производство машин удалось урезать. Такой подход Шефер назвал кардинальным пересмотром прежней модели работы на рынке Китая.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Прежде чем выходить в Европу, Volkswagen собирается наладить поставки китайских моделей в другие регионы. Среди направлений – страны глобального Юга, Австралия и Ближний Восток. Часть автомобилей, разработанных в КНР, доберется и до европейского рынка, правда не все: некоторым мешают габариты.

К примеру, кроссовер ID. Era для Европы, скорее всего, окажется слишком крупным. Зато среди вероятных кандидатов Autocar называет электромобиль ID. Unyx 09 и кроссовер ID. Aura T6 – он чуть больше актуального Volkswagen Tiguan.

Помимо этого, компания прорабатывает вариант с выпуском отдельных моделей внутри Евросоюза. Точные сроки появления китайских автомобилей в Европе и финальный список моделей в Volkswagen пока не назвали.

О глобальных планах китайских автопроизводителей «За рулем» уже рассказывал на примере Geely.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!