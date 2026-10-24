Skoda подала дурной пример, но его обязательно подхватят и другие бренды

Skoda запустила бесплатную 3D-печать аксессуаров для своих автомобилей

Компания первой среди автобрендов предложила владельцам скачивать файлы деталей системы Simply Clever.

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Знаменитая линейка аксессуаров Skoda Simply Clever («Просто и умно») пополнилась новыми элементами, которые теперь можно скачать и распечатать на 3D-принтере прямо у себя дома. На сайте Printables.com пользователи могут бесплатно получить файлы для печати различных аксессуаров, предназначенных как для современных, так и для более ранних моделей чешской марки.

Единственными расходами для владельца станут затраты на материал для печати и, разумеется, на сам 3D-принтер, если его еще нет.

Среди доступных решений – подстаканники, органайзеры для мелочей, держатели для смартфонов и удобный крючок для сумок, который крепится к неиспользуемой точке Isifix. Есть даже специальный держатель для порции картофеля фри из «Макдоналдса» вместе с соусом для актуальной модели Fabia, правда, пользоваться им стоит только во время стоянки.

Для моделей Peaq и Epiq предлагаются крышки для подстаканников, вместительные лотки и органайзеры для нижней части центральной консоли. Все эти идеи были предложены самими клиентами, и в компании отмечают, что дальнейшая обратная связь от владельцев поможет в создании новых аксессуаров.

Разработкой моделей занимались специалисты инновационного инкубатора Skoda. В компании рекомендуют использовать термостойкие материалы, чтобы аксессуары не деформировались в салоне, нагревающемся на солнце во время стоянки.

Skoda заявляет, что стала первой автомобильной компанией, предложившей подобные аксессуары для 3D-печати через специализированную платформу. Учитывая, насколько удачным оказался этот «дурной пример», было бы удивительно, если бы другие бренды не последовали ему в ближайшее время.

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