«Соллерс» запустил серийное производство нового коммерческого автомобиля — конкурента Газели
Группа «Соллерс» объявила о начале серийного выпуска легких коммерческих машин семейства Sollers SF7 на елабужской площадке.
В модельный ряд вошли цельнометаллические фургоны полной массой 5,5 тонны с грузовым отсеком на 16,4 кубометра, а также пассажирские автобусы, способные перевозить до 22 человек.
Уже в базовой версии покупатели получают две подушки безопасности, системы ABS и ESP, мультимедийный комплекс и кондиционер.
Выпуск налажен по технологии полного цикла, включающей сварку и окраску кузовов. Дополнительную стойкость к коррозии обеспечивает катафорезный грунт.
Под капотом нового семейства стоит российский дизель объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с., уже знакомый по модели SF5, в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Компоненты для силового агрегата производятся на заводах «Соллерс» в Елабуге и Заволжье при содействии Фонда развития промышленности.
В планах компании – поэтапное углубление локализации: от штампованных кузовных деталей до электроники и элементов отделки.
Качество контролируется на нескольких уровнях: тестовая линия, вибростенд, воздушный и водяной тесты, а также трек, воспроизводящий свыше десяти типов дорожного покрытия.
Выборочно кузова проверяют методом неразрушающего контроля, ультразвуком и трехкоординатным замером геометрии.
Председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов в своtм выступлении отметил, что с запуском SF7 модельный ряд Соллерс полностью сформирован и закрывает все запросы бизнеса в легком коммерческом сегменте.
Продажи планируются в начале 2027 года, цены объявят позже.
На все версии новинки действует гарантия два года без ограничения пробега.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте