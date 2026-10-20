«Соллерс» запустил серийное производство нового коммерческого автомобиля — конкурента Газели

Полный цикл и высокая локализация: в Елабуге стартовала сборка модели Sollers SF7

Группа «Соллерс» объявила о начале серийного выпуска легких коммерческих машин семейства Sollers SF7 на елабужской площадке.

В модельный ряд вошли цельнометаллические фургоны полной массой 5,5 тонны с грузовым отсеком на 16,4 кубометра, а также пассажирские автобусы, способные перевозить до 22 человек.

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Sollers SF7

Уже в базовой версии покупатели получают две подушки безопасности, системы ABS и ESP, мультимедийный комплекс и кондиционер.

Выпуск налажен по технологии полного цикла, включающей сварку и окраску кузовов. Дополнительную стойкость к коррозии обеспечивает катафорезный грунт.

Под капотом нового семейства стоит российский дизель объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с., уже знакомый по модели SF5, в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Компоненты для силового агрегата производятся на заводах «Соллерс» в Елабуге и Заволжье при содействии Фонда развития промышленности.

Sollers SF7

В планах компании – поэтапное углубление локализации: от штампованных кузовных деталей до электроники и элементов отделки.

Качество контролируется на нескольких уровнях: тестовая линия, вибростенд, воздушный и водяной тесты, а также трек, воспроизводящий свыше десяти типов дорожного покрытия.

Выборочно кузова проверяют методом неразрушающего контроля, ультразвуком и трехкоординатным замером геометрии.

Председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов в своtм выступлении отметил, что с запуском SF7 модельный ряд Соллерс полностью сформирован и закрывает все запросы бизнеса в легком коммерческом сегменте.

Продажи планируются в начале 2027 года, цены объявят позже.

В Елабуге стартовала сборка модели Sollers SF7

На все версии новинки действует гарантия два года без ограничения пробега.

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