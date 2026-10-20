Представлен новый бюджетный «мини-Лендровер» из Китая
Китайский бренд iCaur, принадлежащий концерну Chery, представил компактный внедорожник V25 с угловатым дизайном.
В Китае модель займет место между уже известным V27 и более компактным V23, который по габаритам сопоставим с Jeep Avenger. Длина новинки составляет около 4,6 метра.
Во внешности V25 угадываются мотивы Jeep Wrangler и Land Rover Defender – неслучайно автомобиль уже окрестили «бюджетным мини-Ленд Ровером».
Интерьер тоже перекликается с актуальным Defender: массивная передняя панель, а главное – приятное разнообразие физических кнопок, включая тумблеры и шайбы для управления климат-контролем.
Слева от них расположена крупная шайба выбора режимов движения с изображением внедорожной езды, что намекает на определенные способности за пределами асфальта – хотя чего-то серьезного от машины не ждут.
Технические подробности пока почти не раскрыты. По данным китайских СМИ, V25 оснащен 1,5-литровым двигателем, который в основном работает как генератор для поддержания заряда батареи емкостью 34 кВт·ч. Аналогичная схема используется в более крупном V27, где два электромотора выдают внушительные 449 л.с.
Что касается Европы и России, планы по выводу модели еще не утверждены.
В Китае бренд известен как iCar, но на других рынках он называется iCaur – вероятно, во избежание юридических споров с Apple.
В РФ модели бренда выходят под брендом Esteo. На сегодняшний день в России представлены среднеразмерный кроссовер Esteo MX, полноразмерный внедорожник Esteo V27 и семейство кроссоверов Esteo Exlantix ET.
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