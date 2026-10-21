Покупатели Tesla Roadster могут не получить автомобили

Tesla: депозит за Roadster не гарантирует поставку автомобиля

Компания Tesla прямо признала: сам по себе депозит за новый Roadster еще не означает, что покупатель когда-нибудь сядет за руль этого авто. Условие прописано в отдельном соглашении, которое клиенты подписывают при оформлении предзаказа.

Депозит не равен поставке

На сайте Tesla указано: «модель Roadster все еще находится в стадии разработки, поэтому компания не может гарантировать, когда автомобиль будет фактически поставлен или будет ли он поставлен вообще».

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Тем, кто вносит деньги, дают лишь «приблизительное» место в очереди – причем только если модель вообще дойдет до производства. Суммы депозитов, между прочим, доходят до $250 000.

В том же соглашении говорится, что финальная цена, характеристики и опции могут поменяться. Автопроизводитель «все еще работает над тем, какими будут опции, функции и аппаратное обеспечение, и поэтому пока не может подтвердить точную цену».

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Сроки снова сдвинули

Концепт второго поколения Tesla показала еще в 2017 году и обещала начать производство в 2020-м. С тех пор сроки переносились как минимум трижды, а ни один автомобиль так и не был поставлен.

Нынешняя презентация, состоявшаяся почти десять лет спустя, прошла с обещаниями разгона до 60 миль/ч за 0,81 секунды и встроенных ракетных двигателей. По сути, это осталось шоу, а не показом готовой машины.

Теперь Tesla оценивает, что производство может стартовать в 2028 году. Аналитики же напоминают: почти каждый новый продукт компании за последние годы сталкивался с задержками.

О том, какие премиальные автомобили доберутся до российских салонов, «За рулем» уже рассказывал.

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