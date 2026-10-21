Sollers наладил выпуск турбомотора 1.5. Куда его будут ставить?
На предприятии Sollers в Елабуге начата сборка бензинового турбированного двигателя объемом 1,5 литра, который может занять достойное место в отечественном автопроме.
Выпуск агрегата налажен на той же линии, где собираются дизели 2.0 и 2.7 для коммерческого транспорта марки Sollers.
Этот турбомотор мощностью 136 л.с. хорошо известен. В оригинале речь идет о двигателе JAC HFC4GB24D, серийно выпускаемом в Китае с 2018 года, его устанавливают на фургоны Sollers SF1 и Москвич 3.
Двигатель полностью алюминиевый, с гильзованным блоком, турбиной, цепным приводом ГРМ, фазорегулятором на впуске и без гидрокомпенсаторов. Он рассчитан на бензин АИ-92 и соответствует экологическому стандарту Евро-5.
От версии, устанавливаемой на Москвич 3, агрегат отличается рядом нюансов – в частности, формой масляного поддона.
На данный момент организована только сборка. Уже собрано несколько сотен двигателей – все они предназначены для фургонов и минивэнов Sollers SF1, которые постепенно набирают популярность.
В ближайших планах – отливка блока цилиндров и головки блока в Заволжье. Готовые отливки будут доставлять в Елабугу и обрабатывать на местной полностью автоматизированной линии – по аналогии с БЦ и ГБЦ дизельных моторов. Дальнейшая локализация будет зависеть от компонентной базы, которую готовы (или пока не готовы) предложить российские производители – от свечей зажигания до поршней и шатунов.
Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:
– Помимо собственных потребностей Соллерс готов удовлетворить запросы других производителей. Очевидно, что среди заказчиков двигателей могут быть и Москвич, которому нужна локализация, и тот же АВТОВАЗ, которому нужен турбомотор, и некоторые другие производители.
Вопросов много. Цена, гарантии качества, зависимость от другого производителя, в которую не хотят попадать заводы, и так далее. Но тема может быть интересной.
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