Названы регионы РФ с самым старым и самым молодым автопарком

Аналитик Целиков: средний возраст автомобиля в России составляет чуть менее 15 лет

По данным главы аналитического агентства « Автостат» Сергея Целикова, на середину 2026 года в России насчитывается 47,7 млн легковых автомобилей.

Средний возраст автомобиля отечественного автопарка составляет чуть менее 15 лет.

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Самыми «молодыми» регионами признаны Москва, Татарстан и Санкт-Петербург, где средний возраст машин колеблется от 11 до 11,9 года. В Московской области показатель чуть выше – 13 лет. Также относительно свежие автомобили (12-14 лет) сосредоточены в ряде регионов Поволжья, что объясняется высокой долей современных моделей Lada.

Противоположная ситуация наблюдается на Дальнем Востоке, куда традиционно ввозят большое количество долговечного японского секонд-хенда.

Лидером по возрасту автопарка стала Камчатка (24 года), далее следуют Приморский край (21,8 года) и Сахалин (21,3 года). В Магаданской и Амурской областях, Якутии, Забайкалье и на Алтае средний возраст машин превышает 20 лет. В Сибири этот показатель составляет 17-19 лет, а в ряде республик Северного Кавказа – 15-17 лет.

В европейской части страны наиболее старый автопарк зафиксирован в Псковской (17,7 года), Смоленской (16,7 года), Астраханской (16,2 года) и Орловской (16,1 года) областях, а также в Калининградской области (16 лет). Тем не менее, как отмечает Целиков, в целом по ЦФО и ПФО средний возраст автомобилей составляет 13,4 года, что ненамного превышает показатель «старушки Европы» (12,3 года). Существенное влияние на общую статистику оказывают Дальний Восток и Сибирь.

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