Changan рассматривает возможность локализации популярной модели в России

Changan изучает возможность локального производства лифтбека A06 в РФ

В России может появиться еще один гибрид Changan – лифтбек Qiyuan A06. О том, что такую возможность сейчас прорабатывают, Autonews.ru сообщили в пресс-службе российского подразделения марки. Не исключают там и локализацию модели в перспективе.

Любая новинка в линейке требует долгой подготовки, подчеркивают в офисе бренда: просчитываются разные сценарии, и сборка внутри страны – один из них.

«Вывод новой модели – это всегда комплексная работа, где каждый из этапов требует времени и тщательной подготовки. Мы изучаем различные сценарии, включая возможность локального производства», – отметили в российском офисе Changan.

Changan Qiyuan A06

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Локализация и параллельный импорт

Там добавили, что «последовательно придерживаются стратегии, при которой российский рынок получает доступ к максимально широкому модельному ряду бренда – официально, с полным циклом гарантийного и сервисного обслуживания». Проще говоря, ставка на официальные каналы с гарантией, а не на поставки в обход дистрибьютора.

Пока же Qiyuan A06 в России официально не продается. Зато дилеры и частные продавцы активно везут его по альтернативным каналам поставок – и спрос, судя по всему, есть.

Цифры это подтверждают. По итогам сентября 2026 года лифтбек занял четвертое место в рейтинге самых популярных подключаемых гибридных автомобилей (PHEV) в России: за месяц, по данным аналитического агентства « Автостат», было реализовано 648 таких машин.

Интерьер Changan Qiyuan A06

Технические характеристики лифтбека

Qiyuan A06 построен как последовательный гибрид. Бензиновый мотор объемом 1,5 литра и мощностью 98 л.с. здесь трудится исключительно на подзарядку батареи. А тягу на заднюю ось передает электродвигатель мощностью 163 л.с.

На одной электротяге машина способна пройти до 130 км, тогда как суммарный запас хода превышает 2 тыс. км.

О рекордных продажах подключаемых гибридов в России «За рулем» уже рассказывал.

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