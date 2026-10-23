Сера, октановое число и синяя печать: как распознать некачественный бензин на АЗС

Эксперт Морковкин: плохой бензин можно вычислить по паспорту качества еще до заправки

Каждый автомобилист хоть раз задумывался о том, что скрывается за привычной надписью на колонке, а некачественное топливо – это не абстрактная угроза, а вполне конкретный риск, который может проявиться уже через несколько километров после заправки.

По каким признакам можно заподозрить некачественное топливо прямо на АЗС и какие маркировки и обозначения на колонке помогают убедиться в соответствии стандартам – эти вопросы волнуют и опытных водителей, и тех, кто только недавно сел за руль.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Мнение специалиста

Дмитрий Морковкин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:

– Первый и самый надежный ориентир – наличие документа. Паспорт качества обязателен для каждой партии топлива, и на АЗС его обычно размещают в «уголке потребителя». Если документа нет на виду, смело просите оператора – по закону он обязан его показать, а отказ является тревожным сигналом, говорящим о том, что с партией что-то не так.

Второе, на что стоит обратить внимание, – вид топлива, указанный в документе. Там должно быть четко прописано, что это именно автомобильный бензин с маркировкой АИ-…, а любые другие названия, например ДТФ или ДГК, – повод насторожиться, поскольку такие «псевдотоплива» запрещено продавать на АЗС как моторное.

Далее проверьте маркировку: для бензина она выглядит как АИ-…-К5, где вместо точек стоит октановое число (92, 95, 98, 100), а К5 означает экологический класс, аналог «Евро-5». Значение октанового числа в паспорте не должно быть ниже того, что заявлено в маркировке на колонке: например, если на колонке указан АИ-95, то в паспорте фактическое число по исследовательскому методу должно быть не меньше 95.

Важным индикатором качества выступает массовая доля серы. Для класса К5 фактическое значение не должно превышать 10 мг/кг, а превышение говорит о более низком классе, например Евро-3. Дело в том, что сера при сгорании образует кислоты, которые вредят двигателю – форсункам, катализатору и маслу.

Стоит посмотреть и на нормативный документ: в паспорте указывают, по какому стандарту сделано топливо – ГОСТ, ТУ (технические условия) или СТО (стандарт организации). Не пугайтесь ТУ или СТО: по закону они не могут быть «слабее» Технического регламента Таможенного союза, а часто завод добавляет в них дополнительные улучшения, например моющие присадки сверх базовых требований.

Затем проверьте данные о партии – ее номер, объем и дату изготовления. Номер позволяет привязать партию к заводским лабораторным протоколам, а дата показывает свежесть: если она сильно старая (например, прошло больше недели, тогда как на оживленной АЗС партия обычно уходит за один-семь дней), есть риск, что документ подложный. На документе должна стоять синяя печать организации, поставившей топливо, – нефтебазы или завода, а черно-белая копия действительной не считается.

Отдельно обратите внимание на графу про монометиланилин (ММА): в качественном бензине класса К5 эта присадка для повышения октанового числа должна отсутствовать, а ее наличие – частый признак топлива более низкого класса, которое может негативно влиять на катализатор и лямбда-зонды.

Иногда имеет смысл совместить проверку документов с оценкой репутации АЗС: как правило, крупные федеральные сети строже контролируют качество.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!