Крутой заднеприводный хэтч с богатым оснащением стоит меньше миллиона

BYD Seagull второго поколения вышел на рынок Китая с ценами от 815 тысяч рублей

В Китае стартовали продажи BYD Seagull второго поколения – электрического хэтчбека, который заметно подрос, стал мощнее и перешел с переднего привода на задний. Дилеры уже принимают заказы, а компания раскрыла полный список комплектаций, характеристик и цен.

Летом новинку сертифицировали в КНР, в сентябре BYD показала ее местным журналистам и блогерам. Предшественник вышел в 2023 году и превратился в глобальную модель: в Узбекистане это Seagull, в Латинской Америке – BYD Dolphin Mini, в Юго-Восточной Азии – BYD Atto 1, а в Европе – BYD Dolphin Surf.

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Без учета скидок базовая версия нового Seagull обойдется дешевле самой доступной комплектации прежнего электрокара: 65 900 юаней против 69 900. Весь диапазон цен на второе поколение – 65 900-99 900 юаней, то есть примерно 815 000-1 236 000 рублей по актуальному курсу. У старого хэтчбека начальная цена – 865 000 рублей.

Снаружи автомобиль выглядит взрослее: вытянутые фары, раздельные задние фонари и более спокойные бамперы. Парящая крыша осталась, а черные вставки на задних стойках стали крупнее.

Габариты нового Seagull – 4205 х 1810 х 1570 мм, колесная база – 2650 мм. У прежней генерации для Китая было 3780 х 1715 х 1540 мм и 2500 мм соответственно. Все версии свежей модели получили 16-дюймовые диски, тогда как базовая машина первого поколения на местном рынке довольствовалась 15-дюймовыми. Объем багажника – 380 л.

Внутри – новая лаконичная передняя панель, двухспицевый руль и другой центральный тоннель. Привычного приборного экрана нет: показатели выведены в левую часть дисплея мультимедийной системы. Из-за увеличенных размеров хетчбэк стал пятиместным, с полноценным задним диваном; у предшественника сзади могли ехать только двое.

Первый Seagull был переднеприводным, а у нового электромотор стоит на задней оси. Благодаря такой компоновке под капотом появился дополнительный отсек на 94 литра.

Простые версии «Чайки» получили 116-сильный двигатель и батарею на 30,1 кВт·ч. Запас хода – 320 км по циклу CLTC. Дорогие исполнения оснащены мотором на 129 л.с. и аккумулятором на 39,2 кВт·ч; они проезжают 420 км. Для сравнения: переднеприводный предшественник в Китае предлагается с единственным 75-сильным электромотором и батареей на 30,8 или 38,88 кВт·ч. Его запас хода – 305 или 405 км.

Уже в базовой комплектации есть мультимедиа с 12,8-дюймовым экраном, климат-контроль, система кругового обзора и обычный круиз-контроль. В старших версиях – подогрев и вентиляция передних кресел, массаж для водителя, беспроводная зарядка, воздуховоды для задних пассажиров и дополнительные отсеки под задним диваном.

Самая дорогая версия нового хэтчбека получила 15,6-дюймовый дисплей мультимедиа и более современный комплекс безопасности. В него входят LiDAR, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга слепых зон. Когда новинка доберется до других рынков, пока не сообщается.

О растущей популярности китайских автомобилей в России «За рулем» уже рассказывал.

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