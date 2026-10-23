Стали известны цены флагманского Li L8 в России

Флагманский гибридный кроссовер Li L8 стал доступен в РФ в двух версиях

Российское представительство Li Auto назвало цены на обе версии флагманского гибридного кроссовера Li L8.

Версия Ultra с пневматической подвеской третьего поколения и расширенным комплексом интеллектуальных ассистентов обойдется в сумму от 10 390 000 рублей. А топовая комплектация Livis с 800-вольтовой активной подвеской, независимым управлением каждым колесом, четырьмя лидарами и двумя процессорами собственной разработки Li Auto (производительность – 2560 TOPS) будет стоить минимум 11 690 000 рублей.

При приобретении машины в трейд-ин предусмотрена скидка до 700 000 рублей, а по программе «лояльный трейд-ин» для владельцев Li Auto — до 1 200 000 рублей.

Обе версии – 5-местные, и они комплектуются последовательной гибридной силовой установкой мощностью 571 л.с. с тяговой батареей емкостью 72,7 кВт·ч. Она дает электрический запас хода в 353 км, а суммарный составляет 1385 км по циклу WLTC. У обеих версий полноуправляемое шасси с электронным рулевым управлением и подруливающими задними колесами.

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В салоне – четыре кресла с режимом Zero-Gravity (задние – с регулируемыми оттоманками, подогревом, вентиляцией и массажем), панорамный дисплей 29" с разрешением 6K, отдельный задний экран 21", премиальное аудио Pristine Halo Theater. В любой из версий для России Li L8 имеет специальную адаптацию: русифицированные интерфейсы, зарядный разъем CCS2, интегрированные сервисы Яндекса.

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