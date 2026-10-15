Wey V9X приехал в Россию: гибридный кроссовер за 9,7 млн рублей

Юрий Тимкин: основные конкуренты Wey V9X — это Voyah Taishan, GAC S9 и Deepal S09

Китайский полноразмерный кроссовер WEY V9X с гибридной силовой установкой и шестиместным салоном, наконец, представлен на российском рынке. Цена новинки – 9 699 000 рублей.

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Wey V9X

По габаритам это полноразмерный класс: 5 299 мм в длину при колесной базе 3 150 мм.

Оснащение впечатляет: пневмоподвеска, полноуправляемое шасси с поворотом задних колес до 10 градусов, обогрев, вентиляция и массаж первых двух рядов.

Перед водителем – скромный 12,3-дюймовый дисплей, тогда как центральное место занимает кластер из двух экранов по 15,6 дюйма. Для задних пассажиров предусмотрен 17,3-дюймовый потолочный дисплей. Беспроводные зарядки встроены во все дверные подлокотники, кроме водительского, а двери получили электропривод.

Wey V9X

Гибридная установка базируется на 2-литровом турбомоторе (238 л.с.). Максимальная отдача силовой установки составляет 598 л.с. и 862 Нм. За 30-минутный интервал электромоторы развивают 33 (44,9 л.с.) и 100 кВт (136 л.с.).

Чисто на электричестве кроссовер проезжает до 270 км, а с учетом бензинового мотора суммарный запас хода достигает 1217 км. Привод – полный.

Это первый автомобиль концерна, построенный на унифицированной платформе GWM: двухлитровый бензиновый двигатель, четырехступенчатая гибридная коробка передач и два электромотора.

Юрий Тимкин, редактор «За рулем»:

– V9X производит приятное впечатление – хотя бы тем, что не стремится быть похожим на кроссоверы марки Lixiang. Дизайн индивидуален, хотя красавцем этот Wey я все же не назову.

А вот салон хорош без всяких оговорок. Просторный, комфортный. Тут аж пять экранов: яркие, с насыщенной картинкой и плавными, но не заторможенными откликами. Топ-уровень.

Из конструктивных особенностей отмечу два момента. Во-первых, в отличие от конкурентов, здесь не последовательная, а последовательно-параллельная силовая установка. То есть ДВС тут работает не только в режиме генератора, но и может напрямую крутить колеса. Во-вторых, V9X щеголяет полноуправляемым шасси – задняя ось поворотная. Такой особенностью располагает Voyah Taishan, который наряду с GAC S9 и Deepal S09 будет основным конкурентом.

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