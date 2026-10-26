Дешевле миллиона рублей: чем еще удивил китайский Jetta M6

Запас хода 555 км: новый доступный Volkswagen Jetta дебютировал в Китае

Совместное предприятие FAW- Volkswagen вывело на китайский рынок новый полностью электрический седан Jetta M6. Официальная премьера прошла 22 октября 2026 года. Минимальный ценник – 79,8 тыс. юаней, что по действующему курсу составляет примерно 975 тыс. рублей.

Комплектаций предусмотрено три. За те же 79,8 тыс. юаней продается базовая версия 465 Pro с паспортным запасом хода 465 км на одной зарядке. Средняя 555 Max обойдется покупателю в 89,8 тыс. юаней (около 1,1 млн рублей), а топовая 555 Ultra – в 99,8 тыс. юаней (1,22 млн рублей). У обеих старших модификаций максимальная дальность поездки на заряде достигает 555 км.

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Привод у машины передний, электромотор предлагается в двух вариантах отдачи: 152 л.с. при 230 Нм и 195 л.с. при 260 Нм. С места до сотни более мощная версия ускоряется за 6,8 с, базовая – за 8,3 с.

Питается седан от литий-железо-фосфатной тяговой батареи. Быстрая зарядка позволяет пополнить энергию с 30 до 80% всего за 25 минут – по сути, время одной короткой остановки в пути.

Jetta M6

Внешность разрабатывала совместная китайско-немецкая команда специалистов. Габаритная длина автомобиля – 4806 мм, колесная база – 2820 мм. На выбор предложат шесть цветов кузова и колесные диски на 17 либо 18 дюймов.

В салоне установлен 15,6-дюймовый центральный дисплей высокого разрешения. Есть и набор систем помощи водителю: они поддерживают автоматическое движение по трассе с выполнением маневров, а парковаться машина умеет самостоятельно.

Jetta M6

О другом автомобиле с богатым оснащением дешевле миллиона рублей «За рулем» уже рассказывал.

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