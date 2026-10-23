Сеть АЗС «Газпромнефть» награждена за вклад в развитие автотуризма и дорожного сервиса

Сеть АЗС «Газпромнефть» получила награду национальной туристической премии «Russian Traveler Awards. Автопутешествия 2026», организованной при поддержке АНО «Проектный офис по автотуризму» Минэкономразвития РФ.

В номинации «За популяризацию автотуризма в России» отмечен вклад сети в развитие дорожного сервиса на ключевых магистралях страны.

Главная задача премии носит просветительский характер: привлечь интерес широкой аудитории к возможностям самостоятельных поездок по России, а также сформировать современные стандарты безопасных и комфортных автопутешествий. Проект призван наглядно соединить уникальные точки притяжения нашей страны с передовыми возможностями автомобильной инфраструктуры.

Открытие АЗС сети «Газпромнефть» на федеральных автодорогах является примером системного подхода к развитию дорожного сервиса для водителей и пассажиров и способствует поддержке внутреннего автотуризма в стране.

По словам директора Департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Алимбека Хидзева, наша страна обладает большим потенциалом для развития автотуризма, путешественники ценят такой формат отдыха за возможность самостоятельного планирования маршрута, доступность и возможность отправиться в поездку всей семьей.

«Мы создаем многофункциональные придорожные комплексы с учетом потребности современных автомобилистов, которым важно получать максимум сервисов в одном месте как в рабочих поездках, так и в путешествиях с семьей и друзьями. Такой подход обеспечивает развитие топливно-логистической инфраструктуры и качественно улучшает уровень комфорта в пути, что напрямую способствует усилению туристического потенциала регионов», – отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Олег Кузьменков.