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Сеть АЗС «Газпромнефть» награждена за вклад в развитие автотуризма и дорожного сервиса

Сеть АЗС «Газпромнефть» получила награду национальной туристической премии «Russian Traveler Awards. Автопутешествия 2026», организованной при поддержке АНО «Проектный офис по автотуризму» Минэкономразвития РФ.

В номинации «За популяризацию автотуризма в России» отмечен вклад сети в развитие дорожного сервиса на ключевых магистралях страны.

Главная задача премии носит просветительский характер: привлечь интерес широкой аудитории к возможностям самостоятельных поездок по России, а также сформировать современные стандарты безопасных и комфортных автопутешествий. Проект призван наглядно соединить уникальные точки притяжения нашей страны с передовыми возможностями автомобильной инфраструктуры.

Сеть АЗС «Газпромнефть» награждена за вклад в развитие автотуризма и дорожного сервиса

Открытие АЗС сети «Газпромнефть» на федеральных автодорогах является примером системного подхода к развитию дорожного сервиса для водителей и пассажиров и способствует поддержке внутреннего автотуризма в стране.

Сеть АЗС «Газпромнефть» награждена за вклад в развитие автотуризма и дорожного сервиса

По словам директора Департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Алимбека Хидзева, наша страна обладает большим потенциалом для развития автотуризма, путешественники ценят такой формат отдыха за возможность самостоятельного планирования маршрута, доступность и возможность отправиться в поездку всей семьей.

«Мы создаем многофункциональные придорожные комплексы с учетом потребности современных автомобилистов, которым важно получать максимум сервисов в одном месте как в рабочих поездках, так и в путешествиях с семьей и друзьями. Такой подход обеспечивает развитие топливно-логистической инфраструктуры и качественно улучшает уровень комфорта в пути, что напрямую способствует усилению туристического потенциала регионов», – отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Олег Кузьменков.

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