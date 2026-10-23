Этот кроссовер Renault стоит в РФ дешевле Волги и Москвича

В Москве продают новый семейный Renault Koleos за 3,7 млн рублей

На российский рынок штучно привезли рестайлинговый семейный кроссовер Renault Koleos второго поколения.

Автомобиль без пробега частный продавец из Москвы оценил в 3 700 000 рублей при оформлении по льготному утильсбору. Если же машину оформлять с коммерческим утильсбором, цена вырастет на 1 300 000 рублей – до 5 000 000 рублей.

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Для сравнения: локализованная Волга K50, являющаяся аналогом Geely Monjaro, даже с прямой скидкой стоит минимум 4 249 000 рублей, а цены на Москвич М90 начинаются от 4 199 000 рублей. Таким образом, привезенный Koleos оказывается заметно доступнее обоих отечественных кроссоверов.

Предлагаемая машина выполнена в комплектации Premium. В нее входят кожаная отделка салона, панорамная крыша с люком, цифровая приборная панель, мультимедиа с вертикальным сенсорным дисплеем и русифицированным интерфейсом, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Кроме того, есть система автоматической парковки, премиальная акустика Bose с 12 динамиками, атмосферная подсветка и набор «зимних» опций – подогревы руля, боковых зеркал, лобового стекла и всех сидений.

Под капотом – унаследованный от альянса Renault Nissan 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» с цепным приводом ГРМ мощностью 171 л. с., работающий в паре с «ниссановским» вариатором X-Tronic. Привод – полный.

О другом доступном кроссовере, который вскоре получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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