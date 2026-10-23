Шины для российских дорог: эксперты фиксируют рост цен и смену брендов

Fit Service: за год шины подорожали на 10-15%, а доля «китайцев» превысила 70%

За последние двенадцать месяцев стоимость автомобильных шин в России выросла примерно на 10-15%. Такими наблюдениями поделился руководитель автосервиса Fit Service Андрей Мершиев.

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По его словам, итоговая динамика сильно зависит от конкретного бренда, модели и типоразмера, поэтому называть единую цифру для всех категорий было бы некорректно. На цену импортной продукции влияют валютный курс, расходы на доставку и условия поставщиков, причем в последние месяцы логистика заметно подорожала.

Ассортимент на рынке остается широким: покупателям доступны отечественные Cordiant, Viatti и Ikon, китайские Linglong и Sailun, а также продукция из Кореи, Pirelli и Yokohama. Шины Michelin и Continental по-прежнему можно найти через альтернативные каналы поставок. Однако предпочтения клиентов существенно сместились – китайские марки теперь обеспечивают более 70% продаж. Их выбирают из-за доступной цены, а среди моделей появились варианты, способные заменить привычные зарубежные бренды.

Даже часть постоянных поклонников раскрученных марок просит подобрать азиатскую альтернативу, особенно когда речь идет о комплекте из четырех покрышек – экономия становится ощутимой.

Российские модели тоже остаются востребованными, хотя конкуренция с китайской продукцией растет. Эксперт связывает интерес к бюджетным вариантам и с изменением самого автопарка: все больше водителей пересаживаются с легковых машин на кроссоверы с крупными колесами, а зимний комплект для нового автомобиля обходится заметно дороже. В итоге личные расходы растут сразу по двум причинам – из-за подорожания конкретных моделей и перехода на более дорогую размерность.

При выборе Мершиев советует внимательно изучать характеристики конкретной шины. Китайские модели, как и продукция других стран, сильно различаются по качеству, поэтому стоит опираться на результаты независимых испытаний и оценки сцепления на льду, снегу и мокром асфальте.

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