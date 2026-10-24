Toyota придумала новый класс автомобилей: для чего он нужен?

Toyota предложила ЕС ввести категорию VEEF для машин на возобновляемом топливе

Toyota вышла с инициативой к Евросоюзу: японцы предлагают завести отдельную категорию транспортных средств под названием VEEF. По задумке, такие машины получат в европейском регулировании тот же экологический статус, что и электромобили, а вместе с ним – положенные «зеленому» транспорту льготы.

Зачем это нужно? Главная цель – не дать автомобилям с двигателями внутреннего сгорания исчезнуть после 2035 года, когда в ЕС начнет действовать запрет на выпуск моделей с ДВС. Правда, автоматического продления не будет: будущие VEEF должны удовлетворять ряду условий.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Первое и ключевое – работать только на возобновляемых видах топлива. Чтобы исключить обычную заправку бензином или дизелем, производителей хотят обязать встроить технические ограничения. Речь, в частности, идет о системах, которые распознают тип заправочного пистолета, хотя возможны и другие решения.

Ставка Toyota – на биотопливо второго поколения, которое делают из остатков органических отходов. В компании считают, что такой подход сделает переход на экологичный транспорт более реалистичным и гибким. Действующие нормы ЕС, по мнению руководства Toyota, не отражают реальный спрос и темпы развития нужной инфраструктуры.

Проверяли идею не в теории: Toyota вместе с Repsol, BMW и Bosch провела шестимесячные испытания. Двадцать машин заправляли возобновляемым бензином – негативного влияния на работу мотора тесты не выявили. Кстати, такое горючее можно развозить через уже существующую сеть АЗС, тогда как для электрокаров приходится строить новые зарядные станции.

О том, почему машины разных марок становятся всё больше похожи друг на друга, «За рулем» уже разбирался.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!