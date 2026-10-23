Российская Ikon Tyres выводит на рынок бюджетные шины Credo. В 53 типоразмерах

Компания Ikon Tyres анонсировала расширение линейки и новые модели для разных сезонов

Шинная компания Ikon Tyres представила масштабное обновление своего продуктового портфеля.

В ходе презентации был анонсирован запуск шин нового бренда бюджетного сегмента Credo, производство которых наладят на заводе во Всеволожске.

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Помимо этого, компания показала новые модели бренда Ikon в категориях All-Terrain и UHP, а также обновленную линейку Attar, выпускаемую на предприятии Tengri Tyres в Казахстане.

Шины Credo будут сходить с конвейера завода, расположенного в Ленинградской области, где более двадцати лет выпускают продукцию премиального и среднеценового сегментов.

В линейку нового бренда войдут три модели: летняя Credo Sunmode и две зимние – шипованная Credo Icemode и фрикционная Credo Snowmode. Каждая из них представлена в 53 типоразмерах с посадочным диаметром от 14 до 21 дюйма, включая версии для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников. Новинки поступят в продажу в 2027 году.

Запуск Credo – стратегическое решение компании по развитию собственного портфеля за счет выхода в бюджетный сегмент. Сейчас в этой нише Ikon Tyres предлагает бренды Attar и Bars, которые производятся в Казахстане и Узбекистане соответственно.

Начало выпуска шин массового сегмента непосредственно на заводе Ikon Tyres стало прямым ответом на динамично меняющуюся рыночную конъюнктуру в России. Сегодня спрос на доступные шины стабильно растет, при этом качество продукции в бюджетном сегменте нередко вызывает нарекания. Новый бренд должен стать альтернативой китайским производителям как по эксплуатационным характеристикам, так и по выбору типоразмеров.

Отдельного внимания заслуживают логотип и философия бренда. Credo создан для тех, кто воспринимает автомобиль как личное пространство, ценит прагматичный подход и надежность. Слоган «Это шины, чтобы не думать о шинах» усиливается красной точкой в логотипе.

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